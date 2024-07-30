Lübnan'dan ateşlenen füze İsrail'i vurdu: Bir sivil öldü

İsrail N12 televizyonu, Lübnan'dan ateşlenen bir füzenin İsrailli bir sivili öldürdüğünü bildirdi.



İsrail ordusu saldırıya ilişkin açıklamasında, Lübnan'dan 10 tane füze atıldığını ve bunlardan birinin Kibbutz Hagoshrim'e isabet ederek bir can kaybına yol açtığını aktardı.

Magen David Adom acil servisi, ölen kişinin 30 yaşında bir erkek olduğunu ve şarapnel isabet etmesi nedeniyle hayatını kaybettiğini bildirdi.

LÜBNAN SEMALARINDA SAVAŞ UÇAKLARI

Hizbullah hareketi, bugün yaptığı açıklamada, Lübnan semalarında ses duvarını aşan İsrail savaş uçakları tespit edildiğini açıkladı.



Uçaklara müdahale edilerek ateş açıldığı ve geri dönmeye zorlandığı belirtildi.

Lübnan Başbakanı Necip Mikati yaptığı açıklamada, "Topyekün savaş tehditleri ve gözdağı, Lübnanlıları kendi toprakları üzerindeki haklarına bağlı kalmaktan ve onu her türlü meşru araçla savunmaktan alıkoymayacaktır" ifadelerini kullandı.

GOLAN TEPELERİ'NE SALDIRI

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, işgal altındaki Golan Tepeleri'nde cumartesi günü gerçekleşen ölümcül füze saldırısından Hizbullah'ı sorumlu tutarak "Yanıtımız sert olacak" demişti.

Saldırıda 12 çocuk hayatını kaybetti.



Netanyahu, “İsrail devleti bunun geçip gitmesine izin vermeyecek. Saldırıya cevap vereceğiz ve cevabımız sert olacak” diye konuştu.



Hizbullah ise saldırının sorumluluğunu reddetti.

Ancak bu olay, Hizbullah ile İsrail arasında devam eden çatışmanın tırmanacağı yönündeki endişeleri yeniden canlandırdı.