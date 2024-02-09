Lübnan'dan İsrail'e 30 roket fırlatıldı

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyinden fırlatılan en az 30 roketin İsrail'in kuzeyindeki Yukarı Celile Bölgesi'nde boş bir alana düştüğünü duyurdu. Saldırıda ölen ya da yaralanan olmadı.

Lübnan'dan İsrail'e 30 roket fırlatıldı

ordu radyosundan yapılan açıklamada, "Yukarı Celile Bölgesi'ndeki Meron (Cermak) Dağı'nda açık bir alana yaklaşık 30 roket düştü. Olayda herhangi bir can kaybı yaşanmadı." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, roketlerin fırlatılmasının ardından bölgede uyarı sirenlerinin çaldığı belirtildi.

İsrail ordusu ve Hizbullah Hareketi arasında 8 Ekim 2023'ten bu yana yaşanan çatışmalarda 184 Hizbullah mensubu, 31 Lübnanlı sivil, 6 Emel Hareketi mensubu, 6 İsrailli sivil ve 10 İsrail askeri öldürüldü.

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