Lübnan'dan İsrail'e füze saldırısı: İsrail 2 kişiyi öldürdü

İsrail ordusu, Lübnan’dan İsrail’in kuzeyine atılan 3 füzenin hava savunma sistemi tarafından engellendiğini duyurdu.

Lübnan'ın güneyindeki İsrail topçu ve hava saldırıları sonucu ise ilk belirlemelere göre 2 kişinin hayatını kaybettiği, 10 kişinin yaralandığı bildirildi.



Lübnan resmi ajansı NNA'da yer alan haberde, İsrail ordusunun ülkenin güneyindeki beldelere yönelik topçu ve hava saldırılarını sürdürdüğüne işaret edildi.



İsrail'in sınıra yakın Hıyam beldesini topçu atışlarıyla hedef aldığı aktarılan haberde, Nebatiye vilayetine bağlı bölgelere yönelik geniş çaplı bir dizi hava saldırısı düzenlendiği kaydedildi.



Haberde, İsrail'in Nebatiye'ye bağlı Tulin beldesine düzenlediği hava saldırısında bir kadın ile bir çocuğun yaşamını yitirdiği, 8 kişinin yaralandığı ifade edildi.



Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, güneydeki Nebatiye vilayetine bağlı Kefr Killa beldesini hedef alan İsrail saldırılarında 2 kişinin yaralandığı belirtildi.



Öte yandan İsrail ordu radyosu, ordunun Lübnan'a yönelik saldırıların ilk aşamasında güneydeki Nebatiye bölgesini hedef almakla yetindiğini aktardı.

