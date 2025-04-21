Lübnan’dan İsrail’e tepki: Uluslararası kuralları hiçe sayıyor

Lübnan Meclis Başkanı Nebih Berri, Genelkurmay Başkanı Rudolf Heykel ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde İsrail'in ateşkese rağmen ülkenin güneyini hedef alan saldırılarını değerlendirdi.

Görüşmeye ilişkin Lübnan Meclis Başkanlığı Medya Ofisi'nden açıklama yapıldı. Açıklamaya göre, Heykel ile görüşmesinde İsrail'in güneydeki bölgelere yönelik tekrarlanan saldırılarını ele alan Berri, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMG) 1701 sayılı kararını ihlal eden İsrail saldırılarının arttığını vurguladı.

"ATEŞKESE BAĞLILIĞIMIZA GÖLGE DÜŞÜRME GİRİŞİMİ"



İsrail ordusunun 20 Nisan Pazar günü Lübnan'ın güneyindeki geniş alanları kapsayan saldırılar düzenlediğine dikkat çeken Berri, söz konusu saldırılarda ölen ve yaralananların olduğunu hatırlattı.



Berri, "İsrail'in dün ve son haftalarda sürdürdüğü saldırılar, Lübnan'ın ateşkese bağlılığına gölge düşürme girişimidir. Ateşkese bağlı kalan tek taraf da Lübnan'dır, İsrail ise Lübnan ve Lübnanlıların egemenliğinin yanı sıra uluslararası kararları hiçe sayıyor" ifadelerini kullandı.



İsrail ordusunun dün Lübnan'ın güneyindeki Sayda ve Nebatiye kentlerinde düzenlediği saldırılarda iki kişi hayatını kaybetmiş, iki kişi de yaralanmıştı. İsrail ordusu daha sonra da birçok yeri hava saldırılarıyla bombalamıştı.



İsrail ile Lübnan arasında 27 Kasım 2024'te varılan ateşkes anlaşmasına rağmen İsrail ordusu sıklıkla anlaşmayı ihlal ediyor.



