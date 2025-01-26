Lübnan'dan İsrail'in çekilmesine ilişkin "Orduya güvenin" çağrısı

Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn, ateşkes anlaşması gereği İsrail ordusunun ülkenin güneyinden çekilmesi konusunda vatandaşlardan Lübnan ordusuna güvenmelerini istedi.



Avn, Lübnan halkına hitaben, "Hakkınızı ve onurunuzu güvenceye almak adına bu meseleyi en üst düzeyde takip ediyorum." ifadelerini kullandı.



Lübnan ordusundan yapılan yazılı açıklamada ise İsrail ordusunun Lübnan vatandaşlarına yönelik saldırısı konusunda uyarıda bulunularak, vatandaşlara "askerlerin talimatlarına uymaları" çağrısı yapıldı.



Ateşkes kapsamında öngörülen sürede Lübnan'ın güneyinden çekilmeyen İsrail ordusunun saldırılarında sabah saatlerinden itibaren 1'i Lübnan askeri olmak üzere toplam 4 kişi öldü, 45 kişi yaralandı.



Lübnan ile İsrail arasında varılan ateşkes anlaşması, 27 Kasım 2024'te yerel saatle 04.00'te (TSİ 05.00) yürürlüğe girmişti.



Lübnan ordusunun anlaşma uyarınca 60 gün içinde (26 Ocak'a kadar) İsrail'in ülkenin güneyinde işgal ettiği bölgelere aşamalı olarak konuşlanması ve İsrail ordusunun çekilmesi öngörülüyordu.



Anlaşmanın yürürlüğe girmesinin ardından geçen sürede İsrail ordusu, bombardımanlar ve ev yıkma gibi eylemlerle ateşkes ihlallerini sürdürdü.



İsrail ordusu, 24 Ocak'ta yaptığı açıklamada, Lübnan'ın güneyinden çekilme sürecinin 60 günden fazla sürdüğünü ve bu durumun anlaşmaya aktarıldığını savunarak, 26 Ocak Pazar günü tam çekilmeyi tamamlayamayacağını duyurmuştu.

