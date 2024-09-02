Lübnan'dan İsrail'in kuzeyine 30 roket atıldı

Lübnan'dan İsrail'in kuzey bölgelerine onlarca roket atıldığı, can kaybının olmadığı bildirildi.

Lübnan'dan İsrail'in kuzeyine 30 roket atıldı

ordu radyosunun haberinde, kuzeydeki Batı el-Celil bölgesinde çalan uyarı sirenlerinin ardından 30 roketin atıldığının tespit edildiği belirtildi.

Haberde, roketlerin atıldığı bölgelerde can kaybına dair bilgi gelmediği ifade edildi.

Öte yandan Hizbullah'tan yapılan açıklamada, Gazze Şeridi'nde direnen Filistin halkına destek olmak için İsrail'in el-Menara mevkiine roketli saldırı düzenledikleri ve hedefi "tam isabet" vurdukları kaydedildi.

resmi haber ajansı NNA'da yer ajan haberde ise ülkenin güneyinde uçuş yapan İsrail savaş uçağının, Merciyyun bölgesini füzeyle hedef aldığı bilgisi paylaşıldı.

İsrail ordusu ile Lübnan Hizbullah'ı arasında sınır hattında 8 Ekim 2023'ten bu yana çatışmalar ve karşılıklı saldırılar devam ediyor.

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