Lübnan'dan İsrail'in kuzeyine füze ve İHA saldırısı

Lübnan topraklarından İsrail'in kuzeyine 40 füze ve çok sayıda insansız havacı ile saldırı düzenlendiği bildirildi.

Lübnan'dan İsrail'in kuzeyine füze ve İHA saldırısı

ordusundan yapılan yazılı açıklamada, 'ın güneyinden İsrail'in kuzeyine 40 füze fırlatıldığı belirtildi.

Ordu açıklamasında akşam saatlerinde çok sayıda İHA'nın Lübnan topraklarından İsrail'in kuzeyine gönderildiği aktarıldı.

Hava savunma sistemlerinin İHA'ların bazılarını düşürdüğü, bazı İHA'ların ise Golan Tepelerine düştüğü ifade edildi.

Hizbullah'tan yapılan yazılı açıklamada ise İsrail ordusuna ait 2 askeri karargahın hava saldırısıyla hedef alındığı kaydedildi.

Açıklamada, saldırılarda ölen ya da yaralanan olup olmadığına dair bilgi verilmedi.

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