Lübnan'dan sınıra roket: 1 İsrailli hayatını kaybetti

Lübnan’dan İsrail'in kuzeyindeki Safed kentine düzenlenen roket saldırısında bir İsraillinin hayatını kaybettiği, 8 kişinin de yaralandığı bildirildi.



İsrail ordu sözcülüğünden yapılan açıklamada da Lübnan'dan Netua, Manara ve kuzeydeki bir askeri üsse bir dizi roket atıldığı, ordunun atışların yapıldığı noktaları misilleme ateşine tuttuğu kaydedildi.



Lübnan Hizbullahı'ndan henüz konuya ilişkin açıklama yapılmadı.



İsrail ordusu ile Hizbullah Hareketi arasında 8 Ekim 2023'ten bu yana Lübnan-İsrail sınırında karşılıklı çatışmalar yaşanıyor.



Çatışmalar nedeniyle Lübnan'da 86 bin, İsrail'de 100 bine yakın sivilin evlerini terk ederek yerinden olduğu belirtiliyor.



Hizbullah ile İsrail ordusu arasındaki çatışmaların sona erdirilmesi ve kara sınırının çizilmesi için arabulucu konumundaki ABD ve Fransa'dan heyetler, farklı aralıklarla Tel Aviv ve Beyrut'u ziyaret etmişti.



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