Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta yeni patlamalar: Hizbullah'ın merkez karargahları ve Nasrallah hedef alındı!

NASRALLAH SALDIRIDAN KURTULDU MU?



Haaretz Nasrallah'ın hedefte olduğunu ancak saldırıdan kurtulduğunu belirtti. Haaretz haberini El Arabiya televizyonuna dayandırdı.



İsrail Devlet Televizyonu ise Nasrallah'ın yaralanmış olabileceğini öne sürdü.



İran Tasnim Haber Ajansı Nasrallah'ın güvendi olduğunu belirtti ancak Hizbullah'tan henüz bir açıklama yapılmadı. Üst düzey İranlı yetkililerin Hasrallah'ın akibetini öğrenmeye çalıştığı belirtildi.



Öte yandan Hizbullah'a yakın kaynaklar, Hizbullah Liderlerinden Seyyid Haşim Seyfettin'in yaşadığını paylaştı. Seyyid Haşim Seyfettin, Nasrallah ölürse yerine geçecek isim olarak biliniyor.



Hizbullah Televizyonu Beyrut'taki saldırıda 2 kişinin öldüğünü 76 kişinin yaralandığını bildirdi.

Reuters ABD'nin saldırıdan önce edilmediğini bilerterek saldırı sırasında ABD Savunma Bakanı Austin'in İsrail Savunma Bakanı ile telefonda görüştüğünü bildirdi.



Amerikan ABC Temevizyonu, Hasrallah ve yardımcılarına kısa süre Beyrut'u ziyaret ederken saldırının gerçekleştiğini ABD'nin saldırıdan bir saatten bile az süre kala haberdar edeldiğini açıkladı.



ANADOLU AJANSI: NASRALLAH'IN KARARGAHTA OLUP OLMADIĞI KONTROL EDİLİYOR



İsrail ordusu ise Hizbullah'ın merkez karargahları hedef alındığını açıkladı. Anadolu Ajansı'nın haberine göre; Karargahta Hizbullah lideri Nasrallah'ın olup olmadığı kontrol ediliyor.



Hizbullah televizyonunda saldırı hakkında, "Eşi görülmemiş bir saldırıydı. İsrail sınırı olmayan bir çılgınlık içinde." ifadelerine yer verildi.



Saldırının başında Hizbullah'a yakın kaynaklar Nasrallah'ın sağlık durumunun iyi olduğunu açıkladı.

YARALILAR İÇİN ACİL KAN BAĞIŞI ÇAĞRISI

İsrail'in bir dizi hava saldırısıyla hedef aldığı Lübnan’ın başkenti Beyrut’ta yaralılar için acil kan bağışı çağrısı yapıldı.



Ülkenin resmi ajansı NNA'da yer alan haberde, İsrail ordusu tarafından saldırılar düzenlenen Beyrut'un güneyindeki Dahiye bölgesinde 6 binanın yerle bir olduğu belirtildi. Saldırıda ölen ve yaralananların ambulanslarla hastanelere nakledildiği aktarılan haberde, başkent Beyrut'taki hastanelerden vatandaşlara acil kan bağışı çağrılarının yapıldığı ifade edildi.



NNA, İsrail savaş uçaklarının, Dahiye bölgesini bombardıman çemberine alarak, Dahiye bölgesindeki Burc el-Baracine ve havalimanı yolundan Hureky Mahallesi'ne kadar birçok binayı bombaladığı aktarmıştı.



Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'na katılmak üzere New York'ta bulunan Başbakan Necib Mikati, yaptığı yazılı açıklamada, "Elde edilen verilere göre, düşman İsrail'in Beyrut'un Dahiye bölgesine düzenlediği bir dizi hava saldırısı, çok fazla can kaybına yol açtı." ifadelerini kullanmıştı.



SALDIRILARDA 773 KİŞİ ÖLDÜ



Hizbullah'la 8 Ekim'den beri kontrollü çatışmalara devam eden İsrail ordusu, 23 Eylül’de Lübnan'ın güney kentlerinin yanı sıra Bekaa ve Baalbek bölgelerine yüzlerce hava saldırısı düzenledi.



Lübnan makamlarına göre, şiddetlenen hava saldırılarında 773 kişi ölürken, bombardıman nedeniyle ülke içerisinde 150 bine yakın kişi yerinden oldu.



Hizbullah ise İsrail ordusu tarafından ülkenin güney ve doğu bölgelerine yönelik devam eden yoğun bombardımana karşı füzeli saldırılarla karşılık veriyor. İsrail tarafında çoğunlukla ordu üslerini hedef alan bu saldırılarda büyük bir hasar açıklanmadı.



Ülkenin güney kesimlerinden başkent Beyrut ve kuzeye göç dalgası devam ederken, Suriye'ye göç edenlerin de olduğu belirtiliyor.