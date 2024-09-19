Lübnan’ın BM Temsilcisi: "Telsizler elektronik mesaj gönderilerek patlatıldı”

Lübnan'da Hizbullah mensuplarının haberleşme amacıyla kullandığı çağrı cihazlarının ve telsizlerin eş zamanlı patlatılmasının etkileri sürüyor.



İngiliz haber ajansı Reuters’a göre, saldırıya yönelik Lübnanlı yetkililer tarafından yapılan ön soruşturmada, cihazlara Lübnan'a gelmeden önce patlayıcı yerleştirildiği tespit edildi. Haberde, Lübnan'ın Birleşmiş Milletler (BM) misyonu tarafından BM Güvenlik Konseyi'ne gönderilen mektupta çağrı cihazlarının ve el telsizlerinin elektronik mesaj gönderilerek patlatıldığının tespit edildiği belirtildi.



ÇAĞRI CİHAZLARI VE TELSİZLER PATLADI



Lübnan'daki patlayıcılarla düzenlenen iki saldırıda ölü sayısı 37'ye, yaralı sayısı 3 bin 750'nin üzerine çıktı. İsrail, saldırılarda resmi bir sorumluluk üstlenmemesine rağmen, Hizbullah, bu saldırılardan İsrail'i sorumlu tutuyor ve misilleme tehdidinde bulunuyor.



Bölgedeki gerginlik son saldırılarla artarken, saldırılarda kullanılan çağrı cihazlarına ve telsizlere patlayıcıların nasıl yerleştirildiği tartışılıyor. Sn yaşananlar bölgedeki çatışmanın genişleme korkularını tetikliyor.













