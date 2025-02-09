Lübnan'ın yeni kabinesi belli oldu

Lübnan'da siyasi krizin sona ermesiyle yönetimde görev alacak kabine belli oldu.



Kabineye dair açıklama Lübnan Cumhurbaşkanlığı'ndan yapıldı.

Geçici başbakanlık görevini yürüten Necib Mikati'nin istifasının cumhurbaşkanı Jozef Avn tarafından kabul edildiği belirtildi.



Lübnan Cumhurbaşkanı Avn ayrıca Nevvaf Selam ile birlikte, 24 bakandan oluşan hükümetin kurulması hakkındaki kararnameyi de onayladı.



Avn yeni kabinenin bütün Lübnanlılara hizmet edeceğini söyledi.



Lübnan Başbakanı Selam ise yeni hükümetin vatandaşlar ve devlet arasındaki güveni sağlamaya çalışacağını belirtti.



Arap ülkeleri ve uluslararası toplumun güveninin de gözetileceğini sözlerine ekledi.



Nevvaf Selam başbakanlığındaki kabinenin resmi olarak göreve başlaması için meclisten güvenoyu alması gerekiyor.



Ülkede 2 yıldan uzun süren boşluk ve siyasi krizin sonrasında 9 Ocak'ta Jozef Avn ülkenin 14. Cumhurbaşkanı seçilirken, Uluslararası Adalet Divanı Başkanlığı görevini yürüten Nevvaf Selam ise 13 Ocak'ta yeni hükümeti kurmakla görevlendirilmişti.