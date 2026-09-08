Lübnanlı muhabir canlı yayında İsrail hava saldırısının hedefi oldu

İsrail ’in Lübnan ’a yönelik hava saldırıları devam ederken bir gazeteci daha saldırıların hedefi oldu. Hizbullah ile bağlantılı Al-Manar kanalının muhabiri Ali Shabib, canlı yayında İsrail’in Nebatiye kenti çevresine düzenlediği hava saldırısının hedefi oldu.

Saldırı anı anbean kayıt altına alınırken patlamanın ardından yayın kesildi. Saldırıda yaralanan Shabib, hastaneye kaldırıldı.

İsrail ile Hizbullah arasında haziran ayında varılan ateşkese rağmen İsrail'in Lübnan'a yönelik hava ve İHA saldırıları sürüyor. İsrail ordusu saldırılarda Hizbullah'a ait hedefleri ve silah transferlerini vurduğunu savunurken, dün Lübnan'ın güneyindeki Kfar Rumman'a düzenlenen saldırılarda ikisi çocuk en az 12 kişi hayatını kaybetti.

İSRAİL, GAZETECİLERİ HEDEF ALIYOR

Gazetecileri Koruma Komitesi'ne (CPJ) göre İsrail güçleri, 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'deki saldırılarında ve İsrail'deki gözaltı merkezlerinde en az 209 gazeteci ve medya çalışanını öldürdü. CPJ, savaş dönemini gazeteciler açısından kayıt altına aldığı en ölümcül dönem olarak nitelendiriyor. Kuruluş, bazı gazetecilerin mesleki faaliyetleri nedeniyle doğrudan hedef alındığı vakaları da belgeledi.