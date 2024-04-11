Lufthansa grevinin kazananı işçiler oldu

Lufthansa'daki kabin personeli birliği, aylar süren müzakereler ve grev sonrasında havayoluyla 19 bin uçuş görevlisi için ücret anlaşmasına vardıklarını söyledi.
Kabin birliği ile yapılan anlaşma, 3 bin euroluk enflasyon tazminatı ödemesine ek olarak ocak ayından itibaren geriye dönük olarak 36 ay boyunca üç aşamalı olarak yüzde 16,5 ücret artışını içeriyor.
"ARTIK SONUÇTAN MEMNUNUZ"
Birliğin baş müzakerecisi Harry Jaeger yaptığı açıklamada, "Artık sonuçtan çok memnun olduğumuzu söyleyebiliriz" dedi.
Geçen yıl kasım ayında müzakerelerin başlamasından bu yana birlik, 18 aylık bir süre boyunca yüzde 15 maaş artışı, enflasyona uyum sağlamak için tek seferlik 3 bin euroluk ödeme ve daha yüksek ikramiyeler talep etti.
BİR GÜNLÜK GREV BİNLERİ ETKİLEDİ
Lufthansa ve yan kuruluşu CityLine'daki yaklaşık 20 bin personel geçen ay bir gün boyunca çalışmayı durdurdu ve bu durum yaklaşık bin uçuş iptaline neden olarak 120 bin yolcuyu etkiledi.
Uçuş görevlileri birliği, Lufthansa'nın yan kuruluşları CityLine ve Discover Airlines'taki işçiler için görüşmelerin devam ettiğini ancak bir anlaşmaya doğru gidildiğini söyledi.
Geçen ay Verdi sendikası, yoğun Paskalya seyahat sezonu öncesinde muhtemel grevleri önlemek için Lufthansa yer personelinin maaşına zam yapılmasına karar vermişti.
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