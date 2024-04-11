Lufthansa grevinin kazananı işçiler oldu

BİR GÜNLÜK GREV BİNLERİ ETKİLEDİ



Lufthansa ve yan kuruluşu CityLine'daki yaklaşık 20 bin personel geçen ay bir gün boyunca çalışmayı durdurdu ve bu durum yaklaşık bin uçuş iptaline neden olarak 120 bin yolcuyu etkiledi.



Uçuş görevlileri birliği, Lufthansa'nın yan kuruluşları CityLine ve Discover Airlines'taki işçiler için görüşmelerin devam ettiğini ancak bir anlaşmaya doğru gidildiğini söyledi.



Geçen ay Verdi sendikası, yoğun Paskalya seyahat sezonu öncesinde muhtemel grevleri önlemek için Lufthansa yer personelinin maaşına zam yapılmasına karar vermişti.

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