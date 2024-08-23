Lufthansa, Ortadoğu'ya yönelik uçuş iptallerini uzattı

Alman hava yolu şirketi Lufthansa'nın Ortadoğu'daki gerilim nedeniyle uçuş iptallerini Tel Aviv ve Tahran'a 2 Eylül, Beyrut'a da 30 Eylül'e kadar uzattığı bildirildi.

Lufthansa, Ortadoğu'ya yönelik uçuş iptallerini uzattı

Alman hava yolu şirketi Lufthansa'dan yapılan açıklamaya göre, Lufthansa Grubu mevcut güvenlik analizine dayanarak Ortadoğu'daki operasyonlarında güncellemeye gitti.

Buna göre, Tel Aviv ve Tahran'a olan uçuşlar 2 Eylül, Beyrut'a olan uçuşlar da 30 Eylül'e kadar askıya alındı.

Amman ve Erbil'e olan uçuşlar ise 27 Ağustos'tan itibaren yeniden başlayacak.

İptallerden etkilenen yolculara ücretsiz rezervasyon değişikliği veya iptal seçeneği sunuldu.

Lufthansa daha önce Ortadoğu'da yaşanan gelişmeler nedeniyle yapılan güvenlik analizi çerçevesinde 26 Ağustos'a kadar Amman, Beyrut, Erbil, Tahran ve Tel Aviv'e tüm uçuşları iptal etmişti.

Lufthansa Grubu, Eurowings, Swiss, Austrian Airlines, Brussels Airlines gibi firmaları da bünyesinde bulunduruyor.

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