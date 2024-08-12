Lufthansa ve Air France, Ortadoğu uçuşlarını durdurma kararını uzattı

Almanya merkezli Lufthansa havayolu şirketi, Tel Aviv, Tahran, Beyrut, Amman ve Erbil'e 21 Ağustos'a kadar uçuş olmayacağını duyurdu. Fransız Air France ve yan kuruluşu Transavia France da Beyrut uçuşlarını 14 Ağustos'a kadar yapmayacağını açıkladı.

Lufthansa ve Air France, Ortadoğu uçuşlarını durdurma kararını uzattı

merkezli Lufthansa havayolu şirketi, Ortadoğu uçuşlarını durdurma kararını uzattı.

Gruptan bugün yapılan açıklamada, Ortadoğu'daki çatışmaların tırmanması endişesiyle Tel Aviv, Tahran, Beyrut, Amman ve Erbil'e 21 Ağustos'a kadar uçuş olmayacağını bildirildi.

Lufthansa, e-posta yoluyla yaptığı açıklamada, bu süre zarfında ve Irak hava sahasını kullanmayacağını belirtti.

Lufthansa Grubu, Eurowings, Swiss, Austrian Airlines, Brussels Airlines gibi firmaları da bünyesinde bulunduruyor.

Öte yandan Fransız Air France ve yan kuruluşu Transavia France da bugün yaptıkları açıklamada, bölgede devam eden gerginlikler nedeniyle Beyrut uçuşlarının askıya alınmasını 14 Ağustos çarşamba gününe kadar tekrar uzattı.

Air France'dan yapılan açıklamada, uçuşların "Lübnan'daki güvenlik durumu" nedeniyle 29 Temmuz'dan bu yana askıya alındığı ve yeniden başlamalarının "sahadaki durumun yeni bir değerlendirmesine tabi olacağı" belirtildi.

Havayolu, "müşterilerinin ve mürettebatının güvenliğinin mutlak önceliği olduğunu" söyledi.

Rezervasyonları 18 Ağustos'tan önceki uçuşlar için olan müşteriler, seyahatlerini ücretsiz olarak iptal edebilecek veya değiştirebilecek.

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'nin İran'ın başkenti Tahran'da suikasta uğramasının ardından İran'ın 'e yapması beklenen misilleme, hava yolu şirketlerinin bölgedeki seferlerini etkilemeye devam ediyor.

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