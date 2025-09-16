Luigi Mangione hakkındaki "terör" suçlaması düştü

New York’ta mahkeme, sağlık sigortası şirketi yöneticisi Brian Thompson’ın Aralık 2024’te öldürülmesiyle ilgili davada sanık Luigi Mangione hakkındaki iki terör suçlamasını düşürdü. Ancak 27 yaşındaki sanık, "ikinci derece cinayet" dahil dokuz ayrı suçlamayla yargılanmaya devam edecek.



Yargıç Gregory Carro, savcıların Mangione’nin saldırıyı sağlık sektörü çalışanlarını korkutmak ya da hükümet politikalarını etkilemek amacıyla gerçekleştirdiğine dair yeterli kanıt sunamadığını belirtti. Carro, kararında, “Bu olay sıradan bir sokak suçu değil; ancak her sokak dışı suçun terör kapsamına gireceği anlamına gelmez” ifadelerini kullandı.

MÜEBBET HAPİS CEZASI ALABİLİR

Mangione, ikinci derece cinayet suçundan mahkum olması halinde ömür boyu hapis cezası alabilecek. Ayrıca yedi ayrı silah bulundurma ve sahte kimlik taşıma suçlamalarıyla da karşı karşıya. Manhattan Bölge Savcısı Alvin Bragg’in ofisi, “Mahkemenin kararına saygı duyuyoruz. Cinayet dahil kalan suçlamalarla yargılamaya devam edeceğiz” açıklamasını yaptı.



Mangione ayrıca federal düzeyde de yargılanıyor. ABD Adalet Bakanlığı, UnitedHealthcare’in eski CEO’su Thompson’un öldürülmesi nedeniyle Mangione hakkında idam cezası talep ediyor. Eyalet mahkemesindeki terör suçlamalarının düşmesi, federal davayı etkilemeyecek.



DESTEKÇİLERİ GÖSTERİ YAPTI

Olay, kamuoyunda geniş yankı uyandırmış durumda. Bir grup destekçi, duruşma günü mahkeme önünde toplanarak “Free Luigi” yazılı tişörtler ve “Sağlık hizmeti haktır” yazılı İtalya bayrağı taşıdı.

Mangione’nin hem eyalet hem federal davada yargı süreci devam ederken, henüz duruşma tarihleri açıklanmadı. Sanık, tutuklandığından bu yana Brooklyn’de federal gözaltında tutuluyor.