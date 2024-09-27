Lukaşenko: Belarus'a Batı sınırından saldırı olursa nükleer silahları kullanacağız

Başkent Minsk'te üniversite öğrencileriyle toplantı yapan Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko'nun gündeminde nükleer silah kullanımı vardı.

Lukaşenko, Belarus’a yönelik bir saldırının Üçüncü Dünya Savaşı'nı başlatabileceğini söylediğini hatırlattı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in de Rusya ve ülkesine düzenlenecek saldırıda nükleer silah kullanma imkanı veren "nükleer doktrin değişikliği" çalışmasını açıklayarak kendisini doğruladığını dile getirdi.

Lukaşenko, NATO gücü olarak ABD ve Polonya askerlerinin Belarus’un batı sınırları boyunca konuşlandığını belirterek, "Bize saldırdıkları anda nükleer silah kullanacağız. Onlar bize cevap verebilirler" dedi.



Böyle bir durumda Rusya’ya karşı da saldırı yapılacağını dile getiren Lukaşenko, şunları söyledi:

"Böylece Rusya da tüm cephaneliğini kullanacak. Bu da dünya savaşı demektir. Zaten Batı da bunu istemiyor. Buna hazır değiller ama onlara kırmızı çizgimizin devlet sınırlarımız olduğunu açıkça söylüyoruz. Üzerlerine basarlarsa cevap anında olacak. Bunun için hazırlanıyoruz. Bu konuda dürüst ve açık konuşuyorum.”



PUTİN MESAJI VERMİŞTİ

Putin önceki gün Güvenlik Konseyi üyeleriyle yaptığı toplantıda, nükleer caydırıcılık alanında devlet politikasının temellerinin güncellenmesi konusunu ele almıştı. Putin, bu çerçevede nükleer gücü olmayan bir devletin nükleer güce sahip bir devletin katılımı ve desteğiyle Rusya’ya saldırmasını ortak saldırı olarak değerlendireceklerini bildirmişti.



Rus lider, "Rusya ve Belarus’a karşı saldırı durumunda nükleer silah kullanma hakkımızı saklı tutuyoruz. Konvansiyonel silahlar kullanan düşmanın egemenliğimiz için kritik bir tehdit oluşturması da buna dahil" ifadelerini kullanmıştı.

