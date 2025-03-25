Lukaşenko, yedinci kez devlet başkanı oldu: Halk her şeyi görüyor

Ocak ayında gerçekleşen devlet başkanlığı seçimlerinde ciddi bir rakibin bulunmadığı ve muhalifler tarafından “hileli” olarak nitelendirilen seçimlerin ardından göreve başlayan Lukaşenko, törende yaptığı konuşmada, ülkesinin bağımsızlığını ve istikrarını koruma kararlılığını vurguladı.



Törende anayasaya bağlılık yemini eden Lukaşenko, "Belarus Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı olarak yemin ederim ki, Belarus halkına sadakatle hizmet edeceğim, bireyin ve vatandaşın hak ve özgürlüklerine saygı gösterecek ve onları savunacağım, Belarus Cumhuriyeti Anayasası'na uyacak ve onu koruyacağım" dedi.

MUHALEFETE SERT MESAJLAR

Sürgündeki Belaruslu muhaliflere yönelik sert açıklamalarda bulunan Lukaşenko, “Bize sahip olduklarımızı korumayı ve değerini bilmeyi siz öğrettiniz. Halk her şeyi görüyor. Sizin bir desteğiniz yok ve asla olmayacak. Birliğimize karşı koyacak hiçbir şeyiniz yok” ifadelerini kullandı.



Muhalefeti ülkeye yönelik yaptırımları teşvik etmekle suçlayan Lukaşenko, “Anavatanı hibeler uğruna satan sizler sayesinde, ya da daha doğrusu size rağmen, daha da güçlendik. Siz barışımızı tehlikeye atarken biz onu savunuyoruz. Siz efendilerinizden yaptırımlar ve bombalar dilenirken biz refahımızı güvence altına alıyoruz” diye konuştu.

“DÜNYA SARSILIYOR”

Küresel gelişmelere de değinen Lukaşenko, Belarus’un büyük bir jeopolitik krizin eşiğinde olduğunu öne sürerek, “Dünya sarsılıyor. Bir kriz diğerini hızla takip ediyor. Sıcak noktalar artıyor. Çevremizdeki gerilim giderek tırmanıyor. NATO birlikleri kapımızın önünde ve Belarus’u çatışmalara sürüklemek için ellerinden geleni yapıyor” dedi.



Ancak Belarus’un yalnız olmadığını belirten Lukaşenko, “Neyse ki birçok dostumuz ve müttefikimiz var. Kardeş Rusya, büyük Çin, Bağımsız Devletler Topluluğu, Şanghay İşbirliği Örgütü, BRICS gibi kuruluşlardaki ortaklarımız... Aslında bugün küresel çoğunluğu oluşturan ülkeler” diyerek ülkesinin uluslararası destek aldığını dile getirdi.

