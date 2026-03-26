Lukaşenko'dan Kim Jong Un'a silah hediyesi. "Düşman çıkarsa diye"

Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, Kuzey Kore lideri Kim Jong Un ile Pyongyang’da düzenlenen zirvede “dostluk anlaşması” imzaladı.

Lukaşenko, görüşmede Kim’e otomatik tüfek hediye ederek “Düşmanlar ortaya çıkarsa diye.” ifadesini kullandı.

Kuzey Kore lideri ise Lukaşenko’ya üzerinde portresinin işlendiği deniz kabuklarından yapılmış bir vazo hediye etti.

PUTİN’E EN BÜYÜK MÜTTEFİKLERİ

Zirve, Ukrayna savaşında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e destek veren iki müttefiki bir araya getirdi. Kuzey Kore’nin Moskova’ya milyonlarca mühimmat sağladığı ve 2024’te Ukrayna güçlerinin ele geçirdiği Kursk bölgesinden çıkarılması için asker gönderdiği biliniyor.

Belarus ise 2022’de Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinde topraklarını üs olarak kullandırmış, ayrıca NATO’ya komşu sınırlarında Rus taktik nükleer silahlarını konuşlandırmayı kabul etmişti.

LUKAŞENKO’NUN DENGE SİYASETİ

Lukaşenko’nun 33 yıllık iktidarı boyunca Pyongyang’a yaptığı ilk ziyaret, Rusya yanlısı ve Batı karşıtı ülkelerle ilişkileri güçlendirirken aynı zamanda ABD ile ilişkileri normalleştirme çabasını da gözler önüne serdi.

Ziyaret, Lukaşenko’nun geçen hafta ABD Başkanı Donald Trump’ın özel temsilcisi John Coale ile görüşmesinin ve Belarus’ta 250 siyasi mahkumun serbest bırakılmasının ardından geldi. Bu adımların, ABD yaptırımlarının gevşetilmesi karşılığında atıldığı ifade ediliyor.

YENİ AŞAMA VE YAPTIRIM MESAJI

Belarus devlet ajansı Belta’ya göre Lukaşenko, iki ülke ilişkilerinin “temelden yeni bir aşamaya” girdiğini söyledi. Kim Jong Un da tarafların birçok konuda ortak görüşlere sahip olduğunu belirterek “Batı’nın Belarus üzerindeki aşırı baskısına karşıyız.” dedi.

İki ülke arasındaki ticaret hacmi sınırlı olsa da, hem Kuzey Kore’nin nükleer ve balistik füze programları hem de Belarus’un insan hakları sicili ve Ukrayna’daki rolü nedeniyle uzun süredir yaptırımlarla karşı karşıya olması dikkat çekiyor.