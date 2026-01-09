Lukaşenko'dan Maduro yorumu: "Anlaşmalar yapıldı, ödemeler gerçekleştirildi, ihanet vardı"

Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro’nun ABD tarafından kaçırılmasında “iş birliği ve ihanetin bulunduğunu” söyledi.

Belarus'un başkenti Minsk'te düzenlenen Manevi Diriliş Ödülleri töreninde konuşan Lukaşenko, “Şunu anlamanızı istiyorum: Her şey vardı. Anlaşmalar yapıldı, ödemeler gerçekleştirildi; Hem askeri hem de sivil bazı kişilere ödemeler yapıldı. Ortaklık vardı ve ihanet vardı. Hepsi mevcuttu” ifadelerini kullandı.

Olayın “çok boyutlu bir planın parçası” olduğunu savunan Belarus lideri, “son derece temkinli olunması gerektiğini” söyleyerek “Bir kez daha şunu görmüş olduk ki güçlü olmak zorundayız” dedi.