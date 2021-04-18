Lukaşenko'ya suikast girişimi iddiası

Rusya Federal Güvenlik Servisi ve Belarus Devlet Güvenlik Komitesi ile Moskova’da operasyon düzenledi.



Ekipler, Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko’ya suikast düzenleyerek darbe yapmayı planladığı iddia edilen kişileri yakaladı.



Lukaşenko yaptığı açıklamada, "ABD istihbaratı ile bağlantılı kişilerin kendisi ile birlikte çocuklarına yönelik suikast planladığını" söyledi. Yakaladıkları grubun hazırladıkları planı anlattığını aktaran Lukaşenko, "Bu işlerin yabancı istihbaratlara ait olduğunu ortaya çıkardık. Büyük olasılıkla CIA, FBI." ifadelerini kullandı.

