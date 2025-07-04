Lüks giyim markasının sistemine yetkisiz erişim: Müşteri bilgileri sızdı

Dünyaca ünlü lüks giyim markası Louis Vuitton’un Güney Kore’deki şubesi, üçüncü kişilerin sistemlerine yetkisiz erişim sağlamasının ardından bazı müşteri verilerinin sızdığını açıkladı. Sızan veriler arasında iletişim bilgilerinin olduğu ancak finansal bilgilerin bulunmadığı bilgisi verildi.



Firmanın Güney Kore’deki merkezinden cuma günü yapılan açıklamada, “Yetkilendirilmemiş üçüncü bir tarafın sistemimize geçici olarak erişim sağladığını, bunun da bazı müşteri bilgilerinin sızmasıyla sonuçlandığını üzülerek ifade ediyoruz” denildi.



Açıklamada, şirketin durumdan çarşamba günü haberdar olduğu, konuyla ilgili hükümete bilgilendirme yapıldığı belirtildi. Şirket, sistem güvenliğini artırmak ve söz konusu veri ihlalini kontrol altına almak için önlemlerin alındığı bilgisini verdi.



TELEKOM ŞİRKETİNE PARA CEZASI



Mayıs ayında da bir başka lüks marka olan Dior, ocak ayında yaşanan benzer bir ihlal konusunda özür dilemişti. Tiffany & Co. isimli şirkette de nisan ayında benzer bir veri sızıntısının olduğu ifade edilmişti.



Güney Kore’nin en büyük telekomünikasyon sağlayıcısı SK Telecom da nisan ayında 20 milyonu aşkın kişinin kişisel verilerinin ihlal edildiğini açıklamıştı. Bu, ülke tarihindeki en büyük siber saldırılardan biri olarak kayıtlara geçmişti.



Güney Kore hükümeti, bugün bir açıklama yaparak kullanıcıların verilerini koruyamadığı ve ilgili makamları yaşanan durumdan vakitlice haberdar etmediği için şirkete para cezası vereceğini duyurdu. Bilim, Bilgi ve İletişim Bakanlığı, şirkete 30 milyon wondan (yaklaşık 21 bin 600 ABD doları) az bir para cezası verileceğini, şirket hakkındaki soruşturmanın devam edeceğini bildirdi.

