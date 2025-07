Lüks kruvaziyerde gizemli hastalık: 140’ı aşkın kişi rahatsızlandı

ABD’nin Los Angeles kentinden Meksika’ya giden lüks bir kruvaziyer gemisinde “gizemli bir hastalığın” yolcuların rahatsızlanmasına sebep olduğu bildirildi.



Fox News haber sitesinin aktardığına göre, olay, Royal Caribbean şirketine ait kruvaziyerde yaşandı. Sebebi henüz belirlenemeyen salgın sebebiyle 140’ı aşkın yolcu ve mürettebat rahatsızlandı.



Hastalık Kontrol ve Önleme (CDC) kurumunun açıklamasına göre, “Navigator of the Seas” isimli kruvaziyerde bulunan 3 bin 914 yolcudan 134’ü ve yedi mürettebat, 11 Temmuz’da son eren yolculuk sırasında kusma, mide krampları ve ishal gibi semptomlar gösterdi.



Kruvaziyerlerin yolculuklarını takip edip haritalandıran “CruiseMapper” sitesinin verilerine göre, Los Angeles’tan yola çıkan gemi, Meksika’ya gitmişti.



ŞİRKETTEN AÇIKLAMA



CDC, konuya ilişkin açıklamasında, Royal Caribbean şirketinin hasta kişilerin izole edilmesi de dahil olmak üzere temizlik ve hijyen protokollerini yürürlüğe koyduğu ifade edildi.



Şirketten bir sözcü de müşteri ve mürettebat güvenliğinin kendileri için en büyük öncelik olduğunu bildirdi. Açıklamada, gemilerde katı hijyen protokollerinin izlendiği, çoğu zaman kamu sağlığı gerekliliklerinin de aşıldığı savunuldu.



Öte yandan, bu, 2025 yılında kruvaziyerlerde yaşanan 18 mide-bağırsak hastalığı salgınından biri olarak kayıtlara geçti. Bu hastalıkların çoğu, norovirüsü ile ilişkilendirilmişti. 2024 yılında da aynı sayıda salgın kayıtlara geçerken, 2023 yılında bu sayı 14 olmuştu.



Bu, aynı zamanda bir “Royal Caribbean” kruvaziyerinde yaşanan ilk hastalık olayı değil. Şubat ayında da Florida eyaletinin Tampa kentine dönen bir kruvaziyerde mide-bağırsak hastalığı belirtisi gösteren 90’ı aşkın kişi olduğu tespit edilmişti.



CDC, yaşanan son olaya dair açıklamasında, kruvaziyerlerdeki salgınların sebebinin çoğu zaman norovirüsü olduğunu ancak soruşturma başlatıldığını salgın sebebinin her zaman bilinmediğini belirtti. CDC, salgına sebep olan mikroorganizmayı tespit etmenin zaman alan bir süreç olduğuna dikkat çekti.