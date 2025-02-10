Lüks otelde zehirlenme skandalı: Anne ve 8 yaşındaki oğlu öldü, babadan 5 milyonluk dava

Tatil için Dominik Cumhuriyeti'ne giden Gougeon ailesi, hayatlarının en acı deneyimini yaşadı. Stephen Gougeon (38), eşi April (41) ve sekiz yaşındaki oğulları Oliver ile birlikte gittikleri tatil köyünde yaşanan trajedi, aileyi yasa boğdu. İddiaya göre anne ve oğul, gittikleri lüks tatil köyünde gıda zehirlenmesi nedeniyle hayatlarını kaybetti.



Acılı baba Stephen Gougeon, 27 Ocak'ta tatil köyüne karşı 5,5 milyon sterlinlik dava açtı. "Bu seyahati ailemizin biraz dinlenip rahatlaması için planladık. Böyle bir şeyin olabileceği düşüncesi aklımızın ucundan bile geçmiyordu." dedi.



SAĞLIKSIZ KOŞULLAR VE YETERSİZ MÜDAHALE



Ailenin avukatı, Gougeon ailesinin tatil köyünün büfesinde yemek yedikten sonra hastalandığını, tatil köyündeki kliniğe başvurmalarına rağmen durumlarının hızla kötüleştiğini belirtti. Dava dilekçesinde, yiyecek hazırlama alanlarındaki sağlıksız koşullar, zamanında tıbbi yardım sağlanamaması ve personelin acil durumlarla başa çıkma konusundaki yetersizliği vurgulandı.



Otel yönetimi, ölümlerle ilgili derin üzüntülerini dile getirirken herhangi bir yanlış yapmadıklarını savundu.



Adli tıp raporuna göre, April ve Oliver Gougeon'un ölümü gıda zehirlenmesine bağlı ikincil nedenlerden kaynaklandı.



Ailenin avukatı, davanın yalnızca adalet arayışı değil, aynı zamanda benzer trajedilerin önlenmesi için bir uyarı olduğunu ifade etti: "Gougeon ailesi, bu olayın yaşanmasına neden olan şirketlere karşı, yalnızca yanıtlar almak için değil, aynı zamanda süreçlerde değişiklik yapılmasını sağlamak ve diğer tatilcilerin benzer bir kaderi paylaşmasını önlemek için dava açıyor." dedi.



Baba ise, "Sanırım asla iyileşemeyeceğim. Çok sevdiğim karımı ve çok güzel bir insan olan oğlumu kaybettim. Oğlumun büyümesini dört gözle bekliyordum." ifadelerini kullandı.



Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.