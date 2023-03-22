Lüksemburg'da 3 yıldır toplu taşıma ücretsiz

Lüksemburg'da vatandaşlar toplu taşımaya ücret ödemiyor. Batı Avrupa ülkesi, toplu taşımanın tamamen ücretsiz olduğu dünyanın ilk ülkesi.

1 Mart 2020'de başlatılan uygulama, sorunsuz bir şekilde devam ediyor.



Yolcular, bilet almadan ve herhangi bir kimlik kartı göstererek ülkedeki tren, tramvay ve otobüslerden ücretsiz olarak yararlanabiliyor.



Ücretsiz toplu taşıma uygulaması, 640 bin nüfuslu ülkede sadece vatandaşlar için değil, her yıl ülkeye giriş yapan milyonlarca turistleri de kapsıyor.



Belçika, Almanya ve Fransa gibi komşu ülkelerden her gün Lüksemburg'a çalışmak için gidenler de uygulamadan faydalanıyor.