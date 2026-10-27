Lula'ya kaybeden Bolsonaro'nun ABD'ye kaçtığı iddia edildi

Brezilya 'da 25 Ekim Pazar günü yapılan devlet başkanlığı seçimini kaybeden eski Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'nun oğlu Flavio Bolsonaro'nun ABD 'ye gittiği öne sürüldü.

Reuters'a konuşan konuya yakın iki kaynak, Bolsonaro'nun, Yüksek Mahkeme'nin pasaportlarını teslim etmesi yönündeki kararına rağmen Brezilya'dan ayrıldığını bildirdi.

Bolsonaro'nun ABD'de nereye gideceği, ülkeye ne zaman ulaşacağı ve siyasi sığınma talebinde bulunup bulunmayacağı henüz bilinmiyor.

Brezilya'daki ABD Büyükelçiliği ve Bolsonaro'nun avukatı ise konuya ilişkin yorum taleplerini yanıtsız bıraktı.

PASAPORTLARI İPTAL EDİLDİ

Pazar günü yapılan seçimlerde anketlerin favorisi olarak gösterilen Bolsonaro, beklentilerin aksine solcu Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva 'ya yenildi.

Seçimin ardından Bolsonaro'ya, hakkında yürütülen kara para aklama soruşturması kapsamında pasaportlarını teslim etmesi için 24 saat süre tanındı.

Ancak Bolsonaro'nun belirtilen süre içinde pasaportlarını teslim etmemesi üzerine belgelerin iptal edildiği bildirildi.

Hakkındaki suçlamaları reddeden Bolsonaro, pazartesi günü yaptığı açıklamada ülkeyi terk etmeyi düşünmediğini savunmuştu.

Bolsonaro, "Ülkeden ayrılmayı hiçbir zaman düşünmedim. Pasaportlarımı teslim edeceğim ve açıkça beni sindirmeyi amaçlayan bu hukuksuzluğa karşı kendimi savunacağım." ifadelerini kullanmıştı.

ÜLKEDEN NASIL AYRILDIĞI BİLİNMİYOR

Bolsonaro'nun yurt dışına çıkış yasağına rağmen Brezilya'dan nasıl ayrıldığı belirsizliğini koruyor.

Üst düzey bir Federal Polis yetkilisi, Bolsonaro'nun ülkeyi resmî sınır geçiş noktalarından terk ettiğine ilişkin herhangi bir kayıt bulunmadığını belirtti.

Brezilya Kurumsal İlişkiler Bakanı Jose Guimaraes ise CNN Brasil'e yaptığı açıklamada, Bolsonaro'nun ülkeyi terk ettiği yönündeki haberlerin henüz resmi makamlarca doğrulanmadığını söyledi.

Senatörlük görevi şubat ayında sona erecek Bolsonaro, görevinin bitmesiyle birlikte sahip olduğu yargısal ayrıcalıkları da kaybedecek.

TRUMP SEÇİM SONUÇLARINI HEDEF ALMIŞTI

Bolsonaro'nun ABD'ye gittiği yönündeki haberler, Washington ile Brezilya arasındaki siyasi gerilimi yeniden gündeme taşıdı.

ABD Başkanı Donald Trump yönetimi daha önce eski Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'nun Brezilya'da siyasi gerekçelerle yargılandığını savunmuştu.

Lula ise Washington yönetimini Bolsonaro ailesiyle işbirliği yaparak onları yeniden iktidara taşımaya çalışmakla suçlamıştı.

Trump, pazartesi günü gazetecilere yaptığı açıklamada Flavio Bolsonaro'nun ülkeyi terk ettiğine ilişkin herhangi bir değerlendirmede bulunmadı. Ancak Brezilya'daki seçimleri hedef alarak oylamanın "yine hileli bir seçime benzediğini" öne sürdü.

BABASININ İZİNDEN GİTTİ

Flavio Bolsonaro'nun ABD'ye gittiği iddiaları, babası Jair Bolsonaro'nun 2022'deki seçim yenilgisinin ardından izlediği yolu hatırlattı.

Jair Bolsonaro da Lula karşısında seçimi kaybetmesinin ardından yenilgiyi kabul etmeyerek ABD'ye gitmişti.

Daha sonra Brezilya'ya dönen eski devlet başkanı, destekçilerinin başkent Brasilia'daki devlet kurumlarına saldırmasının ardından yürütülen soruşturma kapsamında darbe girişimi planlamak suçundan 27 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

Flavio Bolsonaro da pazar günkü seçimlerin ardından sonuçları resmen kabul etmedi ve usulsüzlük iddialarını gerekçe göstererek seçimin iptalini isteyeceğini duyurdu.

Buna karşılık Bolsonaro'nun mensubu olduğu Liberal Parti, pazartesi günü Lula'nın seçim zaferini tanıdığını açıkladı.

ABD'de yaşayan kardeşi Eduardo Bolsonaro ise seçimlerden önce yaptığı açıklamada, Flavio'nun yenilmesi halinde Brezilya'dan ayrılması gerektiğini savunmuştu.