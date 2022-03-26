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Lviv'de akaryakıt deposu vuruldu: 5 kişi yaralandı

Rus ordusu, Ukrayna'da güvenli kentler arasında kabul edilen Lviv'i hedef aldı. Kent merkezindeki bir akaryakıt deposu vuruldu.

Haberler - Anadolu Ajansı 26.03.2022 - 20:36

Lviv'de akaryakıt deposu vuruldu: 5 kişi yaralandı

Lviv Bölgesel Askeri İdaresi Başkanı Maksim Koziskiy, Telegram'dan yaptığı açıklamada, yerel saatle 16.30'da Lviv yakınlarındaki yakıt deposuna 2 güdümlü füze saldırısı düzenlenmesi sonucu 3 büyük patlamanın meydana geldiğini duyurdu.

Koziskiy, "Lviv yakınlarında Kryvçisy yönünden 3 güçlü patlama oldu. Şimdi siren sesleri çalıyor, bu nedenle herkes sakin olmalı ve sığınaklarda kalmalı." ifadesini kullandı.

Lviv'de akaryakıt deposu vuruldu, 5 kişi yaralandı. Lviv'de akaryakıt deposu vuruldu, 5 kişi yaralandı.

Art arda yaşanan patlamalar sonucunda en az 5 kişinin yaralandığını belirten Koziskiy, Rusların hava saldırısında kentte hiçbir apartmanın vurulmadığı bilgisini de verdi.

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