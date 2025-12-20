Maaşı ödenmeyen pilot, yolcularla dolu uçakta eylem yaptı
20.12.2025 11:29
AFP
Meksika'da beş ay boyunca maaşı ödenmeyen bir pilot, yolcularla dolu uçağı uçurmayı reddederek kokpitte eylem yaptı. Kaptan pilot gözaltına alınırken yolcular tahliye edildi.
Meksika basınında yer alan haberlere göre, başkent Meksiko'da bir pilot kaptanı olduğu uçağı kaldırmayı reddetti.
Kendisini kokpite kilitleyen pilot, aylardır ödenmeyen maaşlar için protestoda bulunduğunu belirtti. Yerel basının aktardığına göre pilot uçakta saatlerce bekleyen düzinelerce yolcuya, “Şirket bize borcunu ödeyene kadar bu uçak kalkmayacak.” dedi.
Protestocu pilot, işveren şirketin kendilerine beş aylık maaş ve seyahat masraflarını ödemediğini iddia etti.
KAPTAN PİLOT GÖZALTINA ALINDI
Videoda yolculara, “Sizin için üzülüyorum, çünkü bunu hak etmiyorsunuz. Neredeyse üç yıldır bu havayolu şirketinde çalışıyorum ve hiçbir uçuşu tamamlayamadığım olmadı.” diyen pilot, üç çocuk babası olduğunu da ekledi.
Meksiko'daki Benito Juarez Uluslararası Havalimanı yetkilileri, Karayip tatil kenti Cancun'a giden tarifeli uçuşta meydana gelen olayı soruşturduklarını duyurdu.
Meksika basınına göre, kaptan gözaltına alınırken yolcular tahliye edildi.