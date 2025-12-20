Maaşı ödenmeyen pilot, yolcularla dolu uçakta eylem yaptı

Meksika basınında yer alan haberlere göre, başkent Meksiko'da bir pilot kaptanı olduğu uçağı kaldırmayı reddetti.

Kendisini kokpite kilitleyen pilot, aylardır ödenmeyen maaşlar için protestoda bulunduğunu belirtti. Yerel basının aktardığına göre pilot uçakta saatlerce bekleyen düzinelerce yolcuya, “Şirket bize borcunu ödeyene kadar bu uçak kalkmayacak.” dedi.

Protestocu pilot, işveren şirketin kendilerine beş aylık maaş ve seyahat masraflarını ödemediğini iddia etti.

KAPTAN PİLOT GÖZALTINA ALINDI

Videoda yolculara, “Sizin için üzülüyorum, çünkü bunu hak etmiyorsunuz. Neredeyse üç yıldır bu havayolu şirketinde çalışıyorum ve hiçbir uçuşu tamamlayamadığım olmadı.” diyen pilot, üç çocuk babası olduğunu da ekledi.

Meksiko'daki Benito Juarez Uluslararası Havalimanı yetkilileri, Karayip tatil kenti Cancun'a giden tarifeli uçuşta meydana gelen olayı soruşturduklarını duyurdu.

Meksika basınına göre, kaptan gözaltına alınırken yolcular tahliye edildi.