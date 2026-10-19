Maç öncesi halat şovunda kaza. Amerikan askeri öldü

ABD 'nin Teksas eyaletindeki Alamodome Stadyumu'nda oynanacak maç öncesi düzenlenen halatla iniş gösterisi sırasında feci bir kaza meydana geldi.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülere göre ABD Hava Kuvvetleri'ne bağlı askerin tavana bağlı halatla zemine inerken dengesini kaybettiği ve metrelerce yükseklikten yere çakıldığı görülüyor. Birkaç dakika boyunca sahada müdahale edilen asker , sedyeyle alandan çıkarıldı. Kimliği henüz açıklanmayan asker, hastanede hayatını kaybetti.

Maç, kaza nedeniyle yaklaşık 10 dakika geç başladı.

ABD Hava Kuvvetleri'nin internet sitesinde yer alan bilgilere göre gösteriye katılan askerler, bazen yerden 30 metre veya daha yüksek irtifada bulunan helikopterlerden halatla inme eğitimi almış uzmanlardan oluşan bir ekibin parçasıydı.