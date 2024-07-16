Macaristan Başbakanı Orban: Biden savaş yanlısı politikayı değiştiremez, Trump Ukrayna'da barışa hazır

Avrupa liderlerine mektup gönderen Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Joe Biden'ın, ABD'nin savaş yanlısı politikasına alternatif oluşturamayacağını söyledi. Orban, Donald Trump'ın ise seçildikten sonra Rusya-Ukrayna arasınd "hemen barış aracılığı yapmaya hazır olduğunu" öne sürdü.

Macaristan Başbakanı Orban: Biden savaş yanlısı politikayı değiştiremez, Trump Ukrayna'da barışa hazır

Macari̇stan Başbakanı Viktor Orban, Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel'e bir mektup gönderdi.

Ruters haber ajansının bildirdiğine göre mektupta, ABD Başkanı 'ın, Amerika'nın mevcut savaş yanlısı politikasını değiştiremeyeceğini belirten Orban, "Yeni bir politika başlatması beklenemez" diye ekledi.

Orban, Ukrayna, Rusya, Çin ve 'la görüşmelerinin ardından Avrupa Birliği (AB) liderlerine seslenerek şunu söyledi: "Rusya-Ukrayna askeri çatışmasının yakın gelecekte köklü bir şekilde tırmanacağı genel olarak gözlemlenmektedir." 

ABD'nin Cumhuriyetçi başkan adayı Donald Trump'ın kasım ayında seçilmesi halinde Rusya-Ukrayna savaşında "derhal" bir barış arabulucusu olarak hareket etmeye hazır olduğunu söyleyen Orban, "Bunun için detaylı ve sağlam temellere dayanan planları var" dedi.

Macaristan lideri ayrıca "Çin, Rusya-Ukrayna ihtilafında ancak angajmanın başarı şansı kesine yakınsa daha aktif bir rol oynacaktır" diye konuştu.

Trump'ın zaferinin muhtemel sonucuna göre ABD ve AB'nin Ukrayna'yı desteklemek için üstlenecekleri mali yükün oranının AB'nin aleyhine önemli ölçüde değiştireceğini sözlerine ekledi.

Orban, Rusya ile diplomatik ilişkilerin yeniden açılması ve bir sonraki barış barış konferansı için Çin ile üst düzey siyasi görüşmeler yapılmasını önerdi.

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