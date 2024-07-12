Macaristan Başbakanı Orban, Trump'la Ukrayna'yı görüştü

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, "barış misyonu" ziyaretleri çerçevesinde eski ABD Başkanı Donald Trump ile Ukrayna’daki durumu görüştü.

Macaristan Başbakanı Orban, Trump'la Ukrayna'yı görüştü

Başbakanı Viktor Orban, için başlattığı "barış misyonu" görüşmeleri çerçevesinde dün akşam saatlerinde eski Başkanı ve Cumhuriyetçilerin başkan adayı Donald Trump’la bir araya geldi.

Trump'ın Florida'daki Mar-a-Lago'daki malikanesinde gerçekleştirilen görüşmede, Orban ve Trump barış sağlanmasına yönelik değerlendirmelerde bulundu.

Orban görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Barışı sağlamanın yollarını tartıştık. Günün iyi haberi, Trump bunu çözecek" ifadesini kullandı.

Trump ise yaptığı açıklamada Viktor Orban’a ziyaretinden dolayı teşekkür ederek, "Barış hızlı bir şekilde sağlanmalı. Hiç başlamaması gereken bir savaşta çok fazla insan öldü" dedi.

ORBAN'IN BARIŞ MİSYONU

Macaristan Başbakanı Orban, ülkesinin 1 Temmuz itibarıyla AB Konseyi Dönem Başkanlığını devralmasının ardından Ukrayna için bir "barış misyonu" başlatmış, 2 Temmuz’da Kiev’de Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski, 5 Temmuz’da Moskova’da Devlet Başkanı Vladimir Putin, 8 Temmuz’da da Pekin'de Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile bir araya gelmişti.

AB liderleri, Orban’ın Moskova ziyareti için Brüksel’den yetki almadığını ve AB’yi temsil etmediğini açıklamıştı.

Viktor Orban, ABD’de Kasım ayında yapılacak başkanlık seçimlerinde Trump’ı desteklediğini belirtmiş, Joe Biden'ın seçimi kaybetme ihtimalinin "çok yüksek" olduğunu söylemişti.

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