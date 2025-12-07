Macaristan Başbakanı Orban, Türkiye'ye geliyor
07.12.2025 13:31
Son Güncelleme: 07.12.2025 13:32
NTV - Haber Merkezi
Macaristan Başbakanı Viktor Orban yarın Türkiye'ye geliyor. Orban'ın ziyaretinde bölgesel ve küresel ilişkiler ele alınacak. Ayrıca çeşitli anlaşmalar imzalanacak
Macaristan Başbakanı Viktor Orban ve beraberindeki üst düzey heyet, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine yarın Türkiye'ye geliyor.
İletişim Başkanı Burhanettin Duran, ziyaretin Türkiye ile Macaristan arasındaki Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi’nin 7'nci Toplantısı dolayısıyla düzenleneceğini bildirdi.
Duran, yaptığı açıklamada şunları kaydetti: “Geliştirilmiş stratejik ortaklık seviyesindeki ilişkilerin tüm boyutlarıyla değerlendirileceği ziyarette, güncel bölgesel ve küresel meseleler hakkında da kapsamlı görüş alışverişinde bulunulacaktır. Ayrıca, ikili ilişkilerin ahdi zeminini güçlendirmeye yönelik muhtelif anlaşmaların imzalanması öngörülmektedir.”