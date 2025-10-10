Macaristan Başbakanı Orban: “Ukrayna istihbaratı Macarların telefonlarına sızdı”

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, X (Twitter) platformunda paylaşılan bir röportajında, “Ukrayna istihbaratı sadece Macaristan’ı izlemekle kalmıyor, aynı zamanda Ukrayna yanlısı Tisza Partisi üzerinden ülkeye sızmış durumda” dedi.

"UKRAYNALILAR TELEFONUNUZDA"

Başbakan, Ukraynalıların “teknolojik destek sağlayarak müttefiklerinin iktidara gelmesine yardım ettiğini” öne sürerek, “Eskiden ‘Ruslar mutfakta’ derdik, şimdi ‘Ukraynalılar telefonunuzda’ dememiz gerekiyor. Buna izin vermeyeceğiz” ifadelerini kullandı.



Orban’ın bu açıklaması, Index adlı Macar medya kuruluşunun haberine bir yanıt olarak değerlendiriliyor. Haberde, Ukraynalı PettersonApps şirketinin Tisza Partisi için bir mobil uygulama geliştirdiği ve 18 bin kullanıcının verilerinin çevrimiçi sızdırıldığı iddia edilmişti.

"KAYNAĞI BİLİNMİYOR"

Tisza Partisi ise uygulamanın Macar uzmanlar tarafından geliştirildiğini belirterek, veri tabanındaki bilgilerin kendi topluluklarıyla ilgili olduğunu ancak veri sızıntısının kaynağını bilmediklerini açıkladı.



Orban son dönemde Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenskiy’yi “ahlaki şantaj taktikleri” uygulamakla suçlamış ve Macaristan’ın “Ukraynalılarla aynı kaderi paylaşmak istemediğini” söyleyerek Ukrayna’nın AB üyeliğine karşı tutumunu yinelemişti.