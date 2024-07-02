Macaristan Başbakanı Orban'dan Kiev'e sürpriz ziyaret

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Kiev'e sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi. Orban'ın basın sözcüsü, başbakanın Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski ile görüşmek üzere Kiev'e ulaştığını aktardı. Görüşmenin gündeminde ikili ilişkiler ve "barışı tesis etme şansı" yer alacak. Orban, Rusya'nin Ukrayna'yı işgalinin başlamasından bu yana Kiev'e ilk kez gidiyor

Macaristan Başbakanı Orban'dan Kiev'e sürpriz ziyaret

Başbakanı Viktor Orban, Kiev'e sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi. Orban'ın basın sözcüsü, Başbakanı'nın salı günü Devlet Başkanı Vladimir Zelenski ile Macaristan-Ukrayna ilişkilerindeki güncel konuları görüşmek üzere Kiev'e ulaştığını bildirdi.

Avrupa'nın en yanlısı liderlerinden biri olarak görülen ve Batı'nın Ukrayna'ya yaptığı askeri yardımı açık bir dille eleştiren Orban'ın ziyareti, Macaristan'ın Avrupa Birliği Konseyi dönem başkanlığını üstlenmesinden bir gün sonra gerçekleşti.

Orban'ın basın sözcüsü Bertalan Havasi, yaptığı açıklamada "Görüşmelerin en önemli konusu barışı tesis etme şansıdır" dedi ve iki liderin Macaristan-Ukrayna ikili ilişkilerini de ele alacaklarını sözlerine ekledi.

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RUSYA'NIN BİR NUMARALI MÜTTEFİKİ

AB liderleri arasında Devlet Başkanı Vladimir Putin'in en yakın müttefiki olan Orban, Şubat 2022'deki işgalden bu yana Moskova'nın saldırılarına karşı savunmasında 'yı desteklemeye yönelik AB girişimlerine sık sık karşı çıktı.

Geçtiğimiz yıl Orban, Putin'e 'ın hiçbir zaman Rusya'ya karşı çıkmak istemediğini söyledi. 2024 yılı başlarında AB liderlerinin Macar başbakanın vetosunu kırarak Ukrayna'ya 53,67 milyar dolar yeni yardımda bulunma kararı alması haftalar aldı.

Geçtiğimiz hafta AB, Ukrayna ile üyelik müzakerelerini başlatarak Rusya'ya karşı verdiği savaşın ortasında ülkeye siyasi bir destek sağlamış olsa da Ukrayna'nın bloğa katılabilmesi için önünde uzun ve zorlu bir yol var.

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