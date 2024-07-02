Macaristan Başbakanı Orban'dan Kiev'e sürpriz ziyaret

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Kiev'e sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi. Orban'ın basın sözcüsü, Macaristan Başbakanı'nın salı günü Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski ile Macaristan-Ukrayna ilişkilerindeki güncel konuları görüşmek üzere Kiev'e ulaştığını bildirdi.



Avrupa'nın en Rusya yanlısı liderlerinden biri olarak görülen ve Batı'nın Ukrayna'ya yaptığı askeri yardımı açık bir dille eleştiren Orban'ın ziyareti, Macaristan'ın Avrupa Birliği Konseyi dönem başkanlığını üstlenmesinden bir gün sonra gerçekleşti.



Orban'ın basın sözcüsü Bertalan Havasi, yaptığı açıklamada "Görüşmelerin en önemli konusu barışı tesis etme şansıdır" dedi ve iki liderin Macaristan-Ukrayna ikili ilişkilerini de ele alacaklarını sözlerine ekledi.