Macaristan bugün sandık başına gidiyor. Orban koltuğunda kalabilecek mi?

Seçimlerde Orban'ı devirebilmesi en muhtemel kişi Peter Magyar. 45 yaşındaki Magyar, 2002'den 2024 yılına kadar Viktor Orban 'ın partisi Fidesz'e üyeydi. 2024'te partiden ayrılan Magyar, yeni kurulan Tisza Partisi'ne geçti. Seçim kampanyasında Avrupa Birliği ile ilişkilerin yeniden kurulması ve Rusya ile yakın ilişkilerin sonlandırılması vaatlerinde bulunan Peter Magyar, seçimlerden sadece mutlak çoğunluk değil, anayasal değişiklikleri geri alabilmek için üçte iki oranında bir "süper çoğunluk" hedeflediğini söyledi. Macaristan 'da anket şirketleri, Magyar’ın partisi için "büyük bir farkla" liderliğe yürüdüğünü belirtirken, bu durum kamuoyu ruh halinin Orban aleyhine döndüğü şeklinde yorumlanıyor.

Macaristan'ın 106’sı doğrudan, 93’ü ise parti listelerinden seçilen seçim sisteminde, kaybeden partilerin oylarının ulusal listeye aktarılması gibi kurallar geçmişte Fidesz’e avantaj sağlamıştı. Ancak analistler, Tisza partisinin bu kez mutlak çoğunluğu elde etme olasılığının yüksek olduğunu, hatta üçte iki çoğunluğun dahi ihtimal dahilinde bulunduğunu belirtiyor. Seçimin kaderini, 106 bölge içindeki 22 kritik seçim bölgesinden gelecek sonuçların belirlemesi beklenirken, bazı anketörler kesin sonuçların netleşmesinin birkaç gün sürebileceği konusunda uyarıda bulunuyor.