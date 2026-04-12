Macaristan bugün sandık başına gidiyor. Orban koltuğunda kalabilecek mi?
12.04.2026 09:49
Peter Magyar ve şimdiki Başbakan Viktor Orban
16 yıldır iktidarda olan Başbakan Viktor Orban koltuğunu korumayı planlarken en büyük rakibi kendi partisinden ayrılarak yeni bir parti kuran Peter Magyar olarak görülüyor.
Peter Magyar'ın anketlerde önde göründüğü seçimin Macaristan için Avrupa, ABD ve Rusya ile ilişkileri açısından kritik bir dönüm noktası olacağı bekleniyor. Yerel saatle 19.00’a (TSİ 20.00) kadar sürecek oy verme işlemi sonrası ilk sonuçların akşam saatlerinde gelmesi beklenirken, seçimler sonucunda 199 sandalyeli parlamentonun yeni üyeleri belirlenecek.
Macaristan Başbakanı Orban sabah saatlerinde oy veriyor
BAŞBAKAN ORBAN KOLTUĞUNDA KALMAK İSTİYOR
2010'dan beri Başbakanlık makamında olan Viktor Orban beşinci kez üst üste zafer kazanmayı amaçlıyor. Orban, kampanya süresince Avrupa Birliği ve Ukrayna karşıtı söylemleri kullanırken, ABD Başkanı Donald Trump ile yakın ilişkisi dikkat çekti. Trump'ın "gerçek dost ve kazanan" olarak nitelendirip desteklediği Orban'a destek için ABD Başkan Yardımcısı JD Vance Budapeşte'ye gitmiş ve ikili beraber bir mitinge katılmıştı.
Macar Başbakan Orban'a destek mitingine katılan ABD Başkan Yardımcısı JD Vance
Orban ve kabinesi çeşitli skandallar nedeniyle baskı altında bulunuyor. Macaristan Dışişleri ve Ticaret Bakanı Peter Szijjarto’nun Rus mevkidaşı Lavrov ile olan telefon görüşmelerinin sızdırılması ve “Sizin hizmetinizdeyim” gibi cümlelerin yanı sıra bazı gizli belgelerin Rusya ile paylaşılması, Orban ve kabinesini skandallarla karşı karşıya bırakıyor. Orban, Ukrayna'ya yönelik 90 milyar avroluk AB yardımını veto ederek Avrupalı ortaklarının tepkisini çekmiş olsa da, özellikle muhafazakar ve mavi yakalı seçmenler arasındaki desteğine güvenmeye devam ediyor.
Orban'ın en büyük rakibi Peter Magyar oy kullanırken
Seçimlerde Orban'ı devirebilmesi en muhtemel kişi Peter Magyar. 45 yaşındaki Magyar, 2002'den 2024 yılına kadar Viktor Orban'ın partisi Fidesz'e üyeydi. 2024'te partiden ayrılan Magyar, yeni kurulan Tisza Partisi'ne geçti. Seçim kampanyasında Avrupa Birliği ile ilişkilerin yeniden kurulması ve Rusya ile yakın ilişkilerin sonlandırılması vaatlerinde bulunan Peter Magyar, seçimlerden sadece mutlak çoğunluk değil, anayasal değişiklikleri geri alabilmek için üçte iki oranında bir "süper çoğunluk" hedeflediğini söyledi. Macaristan'da anket şirketleri, Magyar’ın partisi için "büyük bir farkla" liderliğe yürüdüğünü belirtirken, bu durum kamuoyu ruh halinin Orban aleyhine döndüğü şeklinde yorumlanıyor.
Macaristan'ın 106’sı doğrudan, 93’ü ise parti listelerinden seçilen seçim sisteminde, kaybeden partilerin oylarının ulusal listeye aktarılması gibi kurallar geçmişte Fidesz’e avantaj sağlamıştı. Ancak analistler, Tisza partisinin bu kez mutlak çoğunluğu elde etme olasılığının yüksek olduğunu, hatta üçte iki çoğunluğun dahi ihtimal dahilinde bulunduğunu belirtiyor. Seçimin kaderini, 106 bölge içindeki 22 kritik seçim bölgesinden gelecek sonuçların belirlemesi beklenirken, bazı anketörler kesin sonuçların netleşmesinin birkaç gün sürebileceği konusunda uyarıda bulunuyor.