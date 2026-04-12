Macaristan bugün sandık başına gitti. Orban'dan muhalefete tebrik

SKANDALLARLA ANILDI



Orban ve kabinesi çeşitli skandallar nedeniyle baskı altında bulunuyor. Macaristan Dışişleri ve Ticaret Bakanı Peter Szijjarto’nun Rus mevkidaşı Lavrov ile olan telefon görüşmelerinin sızdırılması ve “Sizin hizmetinizdeyim” gibi cümlelerin yanı sıra bazı gizli belgelerin Rusya ile paylaşılması, Orban ve kabinesini skandallarla karşı karşıya bırakıyor. Orban, Ukrayna'ya yönelik 90 milyar avroluk AB yardımını veto ederek Avrupalı ortaklarının tepkisini çekmiş olsa da, özellikle muhafazakar ve mavi yakalı seçmenler arasındaki desteğine güvenmeye devam ediyor.