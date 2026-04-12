Macaristan bugün sandık başına gitti. Orban'dan muhalefete tebrik
12.04.2026 09:49
Son Güncelleme: 12.04.2026 22:30
Peter Magyar ve şimdiki Başbakan Viktor Orban
Macaristan'da, 199 milletvekilinin belirleneceği genel seçimlerde oy verme işlemi sona erdi. Ulusal Seçim Ofisi verilerine göre sandıkların yarıya yakını açılırken, muhalefet lideri Peter Magyar yarışı açık ara önde götürüyor.
Peter Magyar'ın anketlerde önde göründüğü seçimin Macaristan için Avrupa, ABD ve Rusya ile ilişkileri açısından kritik bir dönüm noktası olacağı bekleniyor.
Sabah yerel saatle 06.00'da başlayan oy verme işlemi, saat 19.00'da tamamlandı.
Macaristan Ulusal Seçim Ofisinin (NVI) verilerine göre saat 17.00 itibarıyla genel seçime katılım 74,23'ü buldu. 2022 genel seçimlerinde yine 17.00'de ölçülen katılım oranı ise 62,9 olarak açıklanmıştı.
Peter Magyar, Başbakan Orban'ın kendisini arayarak seçim zaferi için tebrik ettiğini söyledi.
Macaristan Başbakanı Orban sabah saatlerinde oy veriyor
2010'dan beri Başbakanlık makamında olan Viktor Orban, kampanya süresince Avrupa Birliği ve Ukrayna karşıtı söylemleri kullanırken, ABD Başkanı Donald Trump ile yakın ilişkisi dikkat çekti. Trump'ın "gerçek dost ve kazanan" olarak nitelendirip desteklediği Orban'a destek için ABD Başkan Yardımcısı JD Vance Budapeşte'ye gitmiş ve ikili beraber bir mitinge katılmıştı.
Macar Başbakan Orban'a destek mitingine katılan ABD Başkan Yardımcısı JD Vance
SKANDALLARLA ANILDI
Orban ve kabinesi çeşitli skandallar nedeniyle baskı altında bulunuyor. Macaristan Dışişleri ve Ticaret Bakanı Peter Szijjarto’nun Rus mevkidaşı Lavrov ile olan telefon görüşmelerinin sızdırılması ve “Sizin hizmetinizdeyim” gibi cümlelerin yanı sıra bazı gizli belgelerin Rusya ile paylaşılması, Orban ve kabinesini skandallarla karşı karşıya bırakıyor. Orban, Ukrayna'ya yönelik 90 milyar avroluk AB yardımını veto ederek Avrupalı ortaklarının tepkisini çekmiş olsa da, özellikle muhafazakar ve mavi yakalı seçmenler arasındaki desteğine güvenmeye devam ediyor.
Orban'ın en büyük rakibi Peter Magyar oy kullanırken
MAGYAR, ORBAN'IN PARTİSİNDEN ÇIKTI
Seçimlerde Orban'ı deviren 45 yaşındaki Peter Magyar, 2002'den 2024 yılına kadar Viktor Orban'ın partisi Fidesz'e üyeydi. 2024'te partiden ayrılan Magyar, yeni kurulan Tisza Partisi'ne geçti. Seçim kampanyasında Avrupa Birliği ile ilişkilerin yeniden kurulması ve Rusya ile yakın ilişkilerin sonlandırılması vaatlerinde bulunan Peter Magyar, seçimlerden sadece mutlak çoğunluk değil, anayasal değişiklikleri geri alabilmek için üçte iki oranında bir "süper çoğunluk" hedeflediğini söyledi. Macaristan'da anket şirketleri, Magyar’ın partisi için "büyük bir farkla" liderliğe yürüdüğünü belirtirken, bu durum kamuoyu ruh halinin Orban aleyhine döndüğü şeklinde yorumlanıyor.