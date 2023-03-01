Macaristan Cumhurbaşkanı Novak'tan İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğine destek

MACARİSTAN, İSVEÇ VE FİNLANDİYA'YA HEYET YOLLAMA KARARI ALMIŞTI



Macaristan'da hükümetteki Macar Yurttaş Birliği (Fidesz) Grup Başkanı Mate Kocsis, 23 Şubat'ta yaptığı açıklamada, partisinin, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği konusunda bölünmüş durumda olduğunu ve Ulusal Meclis Başkanı'ndan iki ülkeye heyet yollaması için talepte bulunduğunu açıklamıştı.



Macaristan Başbakanı Viktor Orban ise 24 Şubat'ta yaptığı açıklamada, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliklerini şahsen desteklediğini ama partisi Fidesz'in bazı milletvekillerinin söz konusu iki ülkeyi "Macaristan hakkında gerçek dışı iddiaları yaydıkları gerekçesiyle" desteklemek istemediğini söylemişti.



Orban ayrıca, "Eğer İsveç ve Finlandiya, Macaristan'ın adil olmasını ve NATO üyeliğine katkıda bulunmasını istiyorsa o zaman bu ülkeler de aynı adımları atmalı ve Macaristan hakkında gerçek dışı iddialar yaymamalılar." demişti.

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