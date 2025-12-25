Macaristan lideri Orban, "Avrupa'da savaş" için tarih verdi

Brüksel’deki son AB zirvesine değinen Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Avrupa’nın barışa değil savaşa daha da yaklaştığını öne sürdü.

Macaristan’ın, savaşa sürüklenme sürecini yavaşlatabildiğini ancak durduramadığını söyleyen Orban, bugün Avrupa’da “savaş yanlıları” ve “barış yanlıları” olmak üzere iki kamp bulunduğunu ve savaş yanlılarının üstünlük sağladığını ifade etti. Orban'a göre 2025 yılı, Avrupa'nın savaşsız geçirdiği son yıl olabilir.

Orban’a göre Ukrayna-Rusya savaşı, Avrupa’daki gerilimin nedeni değil, Batı Avrupa ve AB’nin siyasi, ekonomik ve toplumsal gerilemesinin bir sonucu. AB’nin rekabet gücünü kaybettiğini savunan Macar lider, Avrupa’nın bu durumu aşmak için savaş ekonomisine yöneldiğini dile getirdi. 2022’de Avrupa’nın barış girişimi başlatabileceğini ancak bunun yerine çatışmayı kendi savaşı haline getirdiğini söyledi.

“AB DAĞILMA SÜRECİNDE”

Orbán, Avrupa Birliği’nin ciddi bir dağılma ve yönetim krizi yaşadığını savunarak, Brüksel’in yetkileri merkezileştirmeye çalışırken kararlarını uygulatamaz hale geldiğini söyledi. Yeşil dönüşüm ve göç politikalarını örnek gösteren Orban, bu adımların Avrupa sanayisine zarar verdiğini ve üye ülkelerin egemenliğini aşındırdığını ifade etti.

Orban ayrıca, Ukrayna’nın Avrupa Birliği’ne katılımının gerçekçi olmadığını vurgulayarak, üyeliğin Avrupa’ya güç değil, yük getireceğini savundu ve ülkesinin katılım müzakerelerine dahi karşı olduğunu söyledi.