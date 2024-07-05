Macaristan lideri Orban: Ukrayna ile Rusya arasında müzakere yürütemem

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Ukrayna ile Rusya arasında müzakere yürütecek konumda olmadığını söyledi.



Batı'nın Ukrayna'ya yaptığı askeri yardımı eleştiren ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le en sıcak ilişkilere sahip Avrupa Birliği (AB) lideri olan Orban, Macaristan'ın şu anda bloğun dönem başkanlığını yürütüyor olmasının, kendisine Ukrayna adına müzakere etme yetkisi vermediğini belirtti.



Bu sabah radyoya verdiği mülakatta "Hiçbir şeyi temsil etmediğim için bir yetkiye ihtiyacım yok" diyen Orban, günün ilerleyen saatlerinde Moskova'ya gideceğine ilişkin iddialara yanıt vermedi.



Orban'ın ziyaretine ilişkin 4 Temmuz Perşembe günü basında çıkan haberlerin ardından AB liderler konseyi başkanı Charles Michel sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "AB dönem başkanlığının AB adına Rusya ile temas kurma yetkisi yoktur" dedi.



Rus haber ajansları, Kremlin sözcüsü Dimitri Peskov'un dün ziyareti ne doğruladığını ne de yalanladığını aktardı.



Bu hafta başında Orban, Kiev'de Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile bir araya gelmiş ve Rusya ile savaşın sona ermesini hızlandırmak için ateşkesi değerlendirmeye çağırmıştı.