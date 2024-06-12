Macaristan, NATO'nun Ukrayna desteğini veto etmeyecek

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Macaristan Başbakanı Viktor Orban ile  basın toplantısı gerçekleştirdi. Stoltenberg bu toplantı sırasında, “Başbakan ile Macaristan'ın Ukrayna'ya desteğe katılmama konusunda anlaştığımız için memnunum. Hiçbir Macar personel bu faaliyetlere katılmayacak ve Macaristan fonları bu çabaları desteklemek için kullanılmayacak. Aynı zamanda, Başbakan bana Macaristan'ın diğer müttefiklerin ilerlemesini sağlayacak çabalara da karşı çıkmayacağı konusunda teminat verdi” dedi.

Macaristan, NATO'nun Ukrayna desteğini veto etmeyecek

Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, temaslarda bulunmak üzere 'ın başkenti Budapeşte'de Başbakanı Viktor Orban ile bir araya geldi.

Stoltenberg ve Orban ikili görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. İki lider tarafından gerçekleştirilen ortak basın toplantısında konuşan Orban, görüşmede Macaristan ile NATO arasındaki ilişkileri ele aldıklarını söyledi.

Orban, Macaristan'ın Rusya- Savaşına bakışının NATO üyelerinin çoğunluğundan farklı olduğunu ve bu görüşlerini açıkça ifade edebildikleri için Genel Sekreter Stoltenberg'e müteşekkir olduklarını vurguladı.

Orban, “Özellikle de yeni yapılan Avrupa Parlamentosu seçimleri değerlendirildiğinde burada verilen en önemli karar; savaş veya barışa dair karardır. Macar seçmenler, Macaristan hükümetine NATO dahilinde veya haricinde savaşa girmeme ve savaşa dahil olmama konusunda yetki verdi” ifadelerini kullandı.

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"GEREKEN HER KONUDA GARANTİ ALDIK"

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Orban, 'ın tarafından konusunda adım atmaya zorlanmayacağının nasıl garanti edilebileceği yönündeki sorusuna “İki garantimiz var. Biri hükümeti, diğeri de bu yaklaşım konusunda herhangi bir problemi olmadığını açıkça ifade eden NATO Genel Sekreteri. Macaristan hükümeti, -Rusya Savaşı konusunda oldukça net bir duruşa sahip. Çocuk değiliz. İllüzyonların peşinden koşmaya değmez. Bu oldukça zorlu bir siyasi mesele. Rusya'nın gerçekleştirdiği işgal, küresel politikada da birçok sorunun ortaya çıkmasına neden oldu. Burada uygun cevaplar bulmak kolay değil” dedi.

Macaristan'ın ilerleyen zamanlarda acil kararlar vermesi gereken zamanlar olacağını ve Macaristan'ın savaşa ilişkin tutumunu ilgilendiren bu kararların ilerleyen zamanlarda alınacağını vurgulayan Orban, “Zaman geldiğinde o kararı ben vereceğim. NATO'nun kuruluş belgeleri, bölge dışı operasyonlar ve bunlara katılım konusunda yalnızca gönüllülüğün esas alındığını açıkça belirtiyor. Bu hak, Genel Sekreter tarafından da defalarca net bir şekilde garanti edilmiştir. Bu nedenle de Macaristan'ın önümüzdeki muhtemel zor zamanlarda manevra alanı olacak” yanıtını verdi.

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TOPRAKLARI DIŞINDAKİ ASKERİ OPERASYONLAR

Stoltenberg ile görüşmelerin bir anlaşmayla sonuçlandığını ifade eden Orban, 'ın diğer 31 üye ülkenin 'ya yönelik kararlarına uymak istemediğini ve bu kararlara uyamayacağını açıkça belirttiğini ifade etti.

Orban, “Bugün bize Rusya- Savaşı ve NATO toprakları dışındaki askeri operasyonlara katılmak zorunda olmadığımız garanti edildi. , bu savaşı finanse etmeyecek ve personel sağlamayacak. Ayrıca, Macaristan toprakları bu savaşa herhangi bir katılım için kullanılmayacak. Gereken her konuda garanti aldık. Bu çok zor ama yapıcı bir görüşme oldu. Bu anlaşma için kendisine teşekkür etmek istiyorum” dedi.

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MACARİSTAN, UKRAYNA ÇABALARINA KATILMAYACAK

Orban ile 'daki durumu konuştuklarını ifade eden Stoltenberg, Başbakan Orban'ın 'ya yönelik çabalarına katılmayacaklarını açık bir şekilde ifade ettiğini söyledi.

Stoltenberg, “Bu pozisyonu kabul ediyorum ve Başbakan ile 'ın Ukrayna'ya desteğe katılmama konusunda anlaştığımız için memnunum. Hiçbir Macar personel bu faaliyetlere katılmayacak ve fonları bu çabaları desteklemek için kullanılmayacak. Aynı zamanda, Başbakan bana Macaristan'ın, diğer müttefiklerin Ukrayna'ya mali yardımına yönelik çabalara da karşı çıkmayacağı konusunda teminat verdi. Macaristan'ın tüm NATO taahhütlerini eksiksiz yerine getirmeye devam edeceğini teyit etti” ifadelerini kullandı.

Macaristan'ın pozisyonuna saygı duyduklarını ifade eden Stoltenberg, NATO'nun kuruluş ilkelerindeki asli sorumluluklar, ortak savunma ve güvenlik garantilerine bağlı kalındığı müddetçe NATO'nun bütün misyon ve operasyonlarına katılmanın zorunlu olmadığını belirtti.

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