Macaristan, Netanyahu için yakalama kararı çıkaran UCM'den çekiliyor

Reuters haber ajansının bildirdiğine göre Macaristan parlamentosu, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nden (UCM) bir yıl sürecek çekilme sürecini başlatacak tasarıyı onayladı.

UCM, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu için yakalama kararı çıkarmıştı. Başbakan Viktor Orban hükümeti, mahkemenin “siyasi” hale geldiğini iddia ederek bu adımı attı.

Orban hükümeti bu kararı 3 Nisan'da, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun UCM'nin tutuklama kararını hiçe sayarak Macaristan'a gitmesinden kısa bir süre sonra açıkladı.

UCM’nin kurucu üyelerinden olan ve hakkında tutuklama kararı olan kişileri yakalayıp adalete teslim etme yükümlülüğü bulunan Macaristan’a “Netanyahu ülkeye girerse tutuklayın” çağrısı yapılmıştı.

Orban, "Kararı uygulamayacağız" demişti.

YAKALAMA KARARININ GEREKÇESİ GAZZE'DEKİ SAVAŞ SUÇLARI



UCM, Gazze'de işlenen savaş suçları ve insanlığa karşı suçlar nedeniyle İsrail Başbakanı Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında tutuklama emri çıkarmıştı.



Mahkeme, ayrıca İsrail'in UCM'nin yargı yetkisine ilişkin itirazlarını reddederek, Filistin topraklarında işlenen suçlar üzerinde yargı yetkisinin bulunduğuna hükmetmişti.

