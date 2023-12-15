Macaristan, Ukrayna'ya 50 milyar dolarlık AB yardımını veto etti

Macaristan Başbakanı Victor Orban sosyal medya hesabından Brüksel'deki görüşmelerden sonra paylaşım yaptı. "Gece çalışmasının özeti: Ukrayna'ya ek para için veto" dedi.

Avrupa Birliği liderleri Ukrayna'ya yardım konulu görüşmelerin gelecek yılın başında süreceğini açıkladı. Bu karardan saatler önce Avrupa Birliği liderleri ittifakın genişlemesi başlığıyla biraraya geldi. Orban oylamanın yanlış bir karar olduğu yineledi ve Macaristan Başbakanı salonu terk etti. Sosyal medya hesabından da çekimser kaldığını açıklayan Orban, "Ukrayna katılım müzakerelerine hazır değil" dedi.

Yine de Orban çekimser kaldığı için müzakerelerin başlamasına yönelik karar alınabildi. Ukrayna dışında Moldova ile de üyelik müzakerelerine başlanması kararlaştırıldı. Ayrıca Gürcistan'a resmen adaylık statüsü verildi. Kısa sürede Bosna Hersek ile de müzakereler başlanabileceği belirtildi.