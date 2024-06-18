Macaristan ve Slovakya'dan NATO Genel Sekreterliği'ne aday olan Rutte'ye destek

Macaristan ve Slovakya, NATO Genel Sekreterliği için adaylığını açıklayan Hollanda Başbakanı Mark Rutte’yi destekleyeceklerini duyurdu.

Macaristan ve Slovakya'dan NATO Genel Sekreterliği'ne aday olan Rutte'ye destek

Başbakanı Viktor Orban, sosyal medya hesabı X’ten, hem NATO’nun mevcut Genel Sekreteri Jens Stoltenberg hem de Hollanda Başbakanı Rutte ile yaptığı görüşmelere ilişkin açıklamalarda bulundu.

Orban, Stoltenberg ile NATO'nun Ukrayna'daki faaliyetlerinde Macar personelinin yer almaması ve bu faaliyetlere yönelik ülkesine ait herhangi bir fonun kullanılmaması konusunda mutabakata vardıklarını belirtti.

Rutte'nin NATO’nun genel sekreteri olması durumunda bu mutabakata bağlı kalacağını söylediğini aktaran Orban, "Macaristan, verdiği söz doğrultusunda, Başbakan Rutte'nin NATO Genel Sekreterliği adaylığını desteklemeye hazır." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Peter Pellegrini de ülke basınına yaptığı açıklamada, NATO Genel Sekreterliği için yarışan iki adayla yapacakları görüşme ve uğradığı silahlı saldırı nedeniyle tedavisi süren Başbakan Robert Fico’nun yanı sıra hükümetle yapacağı istişareler sonrasında Rutte’nin adaylığını destekleyebileceklerini kaydetti.

NATO Genel Sekreterliği için Türkiye’nin de desteklediği Hollanda Başbakanı Rutte ile Romanya Cumhurbaşkanı Klaus Iohannis yarışıyor.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

DÜNYA HABERLERİ

ABD, nükleer enerjide Çin'in 15 yıl gerisinde

ABD, nükleer enerjide Çin'in 15 yıl gerisinde

İsrail Dışişleri Bakanı uyardı: "Hizbullah ile savaş kararı yakın"

İsrail Dışişleri Bakanı uyardı: "Hizbullah ile savaş kararı yakın"

Trump’tan Biden’ın “göçmen” planına tepki

Trump’tan Biden’ın “göçmen” planına tepki

Gazze'de hastalar "ilaç yetersizliğinden" ölüyor

Gazze'de hastalar "ilaç yetersizliğinden" ölüyor

Çad'ın başkenti Encemine'de patlama: Ölü ve yaralılar var

Çad'ın başkenti Encemine'de patlama: Ölü ve yaralılar var

ABD’de 911 acil durum hattı arızası: Milyonlarca kişi etkilendi

ABD’de 911 acil durum hattı arızası: Milyonlarca kişi etkilendi

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...