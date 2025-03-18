Macaristan’da LGBTİ karşıtı yasa kabul edildi: Yürüyüşlere katılanlar yapay zekayla tespit edilecek

Macaristan parlamentosunda kabul edilen yeni LGBTQ+ karşıtı yasa kapsamında Onur Yürüyüşleri yasaklandı ve yetkililere bu tür etkinliklere katılanları yüz tanıma yazılımı kullanarak tespit etme yetkisi verdi.



Parlamento oylamasında yasa 136’ya karşı 27 oyla kabul edildi. Macaristan lideri Victor Orban’ın Fidesz Partisi ile azınlık koalisyon ortağı Hristiyan Demokratlar tarafından desteklenen yasa tasarısı, hızlandırılmış prosedürle görüşülerek yalnızca bir gün içinde parlamentodan geçti.



Yeni yasa, Macaristan’ın toplantı yasasında değişiklik yaparak, ülkede yürürlükte bulunan ‘çocuk koruma’ yasasıyla çelişen etkinliklerin düzenlenmesini ve bu etkinliklere katılmayı suç haline getiriyor.



Macaristan’daki çocuk koruma yasası, 18 yaş altındaki bireylere eşcinselliğin “gösterilmesini veya teşvik edilmesini” yasaklıyor.

PARA CEZASI ÇOCUK KORUMA FONUNA

Kabul edilen yasaya göre, yasaklanan bir etkinliğe katılanlar 200 bin Macar forintine (yaklaşık 20 bin TL) kadar para cezasına çarptırılacak. Yasanın metnine göre, bu cezalar doğrudan “çocuk koruma” fonuna aktarılacak.



Ayrıca, yetkililere yasaklı etkinliklere katılan kişileri tespit etmek amacıyla yüz tanıma teknolojisi kullanma yetkisi verilecek.



Oylamadan saatler sonra binden fazla protestocu Macaristan Parlamentosu’nun önünde toplandı. Hükümet karşıtı sloganlar atarak protestoya başlayan kalabalık, daha sonra Tuna Nehri üzerindeki Margaret Köprüsü’ne yürüyerek trafiği bloke etti.



Yasaya karşı çıkan muhalefet milletvekilleri ise, parlamento oturumunda gökkuşağı renkli duman bombaları patlattı.

