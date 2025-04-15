Macaristan'da LGBTİ+ yasası: Etkinliklere katılanlar yüz tanıma sistemiyle tespit edilecek

Macaristan'da milletvekilleri, tartışmalı anayasal değişikliği Meclis'ten geçirdi.

Başbakan Viktor Orban ve sağ popülist partisi Fidesz tarafından desteklenen tasarı, 140'a karşı 21 oyla kabul edildi.

Yeni yasayla hükümet Onur etkinliklerini yasaklıyor. Ayrıca bu etkinliklere katılanları tespit etmek ve cezalandırmak için yetkililerin yüz tanıma sistemlerini kullanmasının önünü açıyor.

Orban hükümetinin çocukların fiziksel, mental ve ahlaki gelişmesini korumak için hayata geçirdiğini öne sürdüğü yasa ile ayrıca yalnızca iki cinsiyeti tanıyor, diğer cinsiyet kimliklerini kanunen reddediyor.

"VATANDAŞLIKLAR ASKIYA ALINABİLİR"

The Guardian gazetesinin bildirdiğine göre Başbakan Orban, ülke siyasetine yabancı müdahalesi olduğu yönündeki iddialarını yinelerken, değişiklik aynı zamanda hükümete, ülkenin güvenliği ya da egemenliğine tehdit oluşturduğu düşünülen çifte vatandaşlar söz konusu olduğunda Macar vatandaşlığını geçici olarak askıya alma yetkisi de veriyor.

Bir insan hakları grubu olan Macar Helsinki Komitesi, değişikliği “korkuyu yasallaştırma” aracı olarak nitelendirdi. Komite yaptığı açıklamada, “Bu yasalar hükümetin muhalefeti bastırma, insan haklarının korunmasını zayıflatma ve iktidarını sağlamlaştırma çabalarında önemli bir tırmanışı temsil ediyor” dedi.

Muhalefetteki Momentum partisi Rusya'daki kısıtlamalarla benzerliklerin altını çizdi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin gibi Orban da kendisini geleneksel aile değerlerinin savunucusu olarak göstermeye çalışırken, eşcinsel çiftlerin evlat edinmesini engellemek ve okul eğitim programlarında LGBTİ+ konularından bahsedilmesini yasaklamak gibi politikaları hayata geçirmişti.

"BİZİ PUTİN'İN YOLUNA GÖTÜRMELERİNE İZİN VERMEYELİM"

Dünkü oylamadan önce Momentum sosyal medya üzerinden Macarlara, milletvekillerinin yasayı oylamasını engellemek amacıyla parlamentoyu abluka altına alma çağrısında bulundu. Açıklamada,“Gelin hep birlikte bizi Putin yoluna götürmelerini ve özgürlüğümüzden mahrum bırakmalarını engelleyelim” denildi.

Muhalif siyasetçiler ve diğer protestocular parlamentonun otopark girişini kapatmaya çalışmış, bazıları kendilerini bağlamak için fermuarlı bağlar kullanmış ve polis tarafından uzaklaştırılmıştı.