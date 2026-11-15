Macaristan'da rüşvet operasyonu. Eski bakan 20 milyon doları ormana gömmüş

Macaristan 'da yapılan son yolsuzluk operasyonu, nisanda yapılan seçimde 16 yıllık iktidarını kaybeden eski Başbakan Viktor Orban ve çevresindekileri daha da köşeye sıkıştırdı.

Eski sağcı lider Viktor Orban döneminin bakanlarından Miklos Sesztak hakkında yürütülen rüşvet soruşturmasında ormanlara gömülmüş, çiftlik binalarında ve depolarda saklanmış yaklaşık 20 milyon dolar değerinde nakit para ele geçirildi.

Ulusal Varlık Kurtarma ve Koruma Ofisi, cuma akşamı yaptığı açıklamada, "Aramalar sırasında soruşturmacılar, ormanlara gömülmüş, çiftlik binalarında, depolarda ve bir konutta saklanmış, ayrıca gözlerden uzak bir yerde bulunan yüksek değerli bir kasada muhafaza edilmiş büyük miktarda nakit para buldu." ifadelerini kullandı.

Macaristan Maliye Bakanı Andras Karman, ele geçirilen paranın 5,07 milyar forint (15,33 milyon dolar), 2,66 milyon euro (2,93 milyon dolar) ve 1,26 milyon dolardan oluştuğunu açıkladı.