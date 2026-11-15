Macaristan'da rüşvet operasyonu. Eski bakan 20 milyon doları ormana gömmüş
15.11.2026 03:45
Operasyonda 5,07 milyar forint (15,33 milyon dolar), 2,66 milyon euro (2,93 milyon dolar) ve 1,26 milyon dolar ele geçirildi.
Eski başbakan Viktor Orban döneminin bakanı Miklos Sesztak'a yönelik soruşturmada ormanda toprağa gömülen, çiftliklere ve depolara gizlenmiş 20 milyon dolara yakın nakit para ele geçirildi.
Macaristan'da yapılan son yolsuzluk operasyonu, nisanda yapılan seçimde 16 yıllık iktidarını kaybeden eski Başbakan Viktor Orban ve çevresindekileri daha da köşeye sıkıştırdı.
Eski sağcı lider Viktor Orban döneminin bakanlarından Miklos Sesztak hakkında yürütülen rüşvet soruşturmasında ormanlara gömülmüş, çiftlik binalarında ve depolarda saklanmış yaklaşık 20 milyon dolar değerinde nakit para ele geçirildi.
Ulusal Varlık Kurtarma ve Koruma Ofisi, cuma akşamı yaptığı açıklamada, "Aramalar sırasında soruşturmacılar, ormanlara gömülmüş, çiftlik binalarında, depolarda ve bir konutta saklanmış, ayrıca gözlerden uzak bir yerde bulunan yüksek değerli bir kasada muhafaza edilmiş büyük miktarda nakit para buldu." ifadelerini kullandı.
Macaristan Maliye Bakanı Andras Karman, ele geçirilen paranın 5,07 milyar forint (15,33 milyon dolar), 2,66 milyon euro (2,93 milyon dolar) ve 1,26 milyon dolardan oluştuğunu açıkladı.
12 çalışanın 5 para sayma makinesi kullanarak bulunan paraları saymasının 8 saat sürdüğü açıklandı.
12 KİŞİ MAKİNELERLE 8 SAATTE SAYDI
Karman, 12 Hazine çalışanının beş banknot sayma makinesi kullanarak paraları saymasının sekiz saat sürdüğünü söyledi.
2014-2018 yılları arasında Orban yönetiminde kalkınma bakanı görevini yürüten Sesztak, hakkındaki suçlamaları reddetti.
Peter Magyar (solda) nisanda yapılan seçimde eski Başbakan Viktor Orban'ın (sağda) 16 yıllık iktidarına son verdi.
BAŞBAKAN MAGYAR: MAFYA DÜZENİ SONA ERDİ
Operasyondan görüntüler paylaşan Macaristan Başbakanı Peter Magyar, ele geçirilen nakit paranın, Orban'ın 16 yıllık iktidarı boyunca liderliğini yaptığı sağcı Fidesz Partisi ve Hristiyan Demokrat müttefiklerinin oluşturduğu "mafya" düzeninin sona erdiğinin işareti olduğunu söyledi. Magyar "Fidesz-KDNP parlamento grubunun dürüst, onurlu üyeleri varsa, kesinlikle mafyadan hemen uzaklaşacak ve vekillik görevlerinden istifa edeceklerdir. Kalan herkes, Orbán’ın mafyasının bir parçası olarak görülecektir." dedi.
ORBAN SESSİZ
Viktor Orban hükümetinde görev yapan iki eski bakan ile eski Merkez Bankası Başkanı Gyorgy Matolcsy de daha önceki yolsuzluk soruşturmaları kapsamında tutuklandı. İnsan kaçakçılığı suçlamasıyla Orban'ın erkek kardeşi de gözaltına alınmıştı.
Daha önce yeni hükümetin "Arınma Hareketi" olarak adlandırdığı operasyonları "Siyasi muhaliflere karşı devletin keyfi güç kullanımı. Bu adalet değil. Bu siyasi zulüm." diyerek eleştiren eski başbakan Orban ise sessizliğini sürdürüyor.