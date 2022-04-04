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Macaristan'da seçimin galibi Orban

Macaristan'da halk sandık başına gitti, genel seçimi Başbakan Viktor Orban öncülüğündeki koalisyon kazandı. orban'ın partisi meclisteki 199 koltuğun 135'ine sahip olacak

Haberler - Reuters - Anadolu Ajansı 04.04.2022 - 01:07

Macaristan'da seçimin galibi Orban

'da yapılan genel seçimi halihazırda hükümette yer alan Fidesz (Macar Yurttaş Birliği) ve Hristiyan Demokratik Halk Partisi (KDNP) koalisyonu kazandı.

Macaristan Ulusal Ofisinin (NVI) paylaştığı verilere göre, oyların yüzde 77'si sayıldı.

Bu sonuçlara göre, Başbakan Viktor Orban’ın liderliğindeki Fidesz-KDNP koalisyonu oyların yüzde 50'sini, Demokratik Koalisyonu (DK), Jobbik, Momentum, Macaristan Sosyalist Partisi (MSZP), Macaristan Yeşiller Partisi (LMP) ve Macaristan için Diyalog Partisi'nin (PM) oluşturduğu çatı oluşumu "Macaristan için Birlik" oyların yüzde 41'ini, aşırı sağcı Bizim Ülkemiz (Mi Hazank) ise oyların yüzde 7'sini alarak mecliste temsil hakkı kazanıyor.

Bu sonuçla 199 sandalyeli mecliste, Fidesz-KDNP koalisyonu 135, Macaristan için Birlik 57 ve aşırı sağcı Mi Hazank ise 7 milletvekili ile temsil hakkı kazanıyor. Sonuçlara göre 135 milletvekili çıkarmayı başaran Fidesz, 3'te 2'lik çoğunluğu da elde ediyor.

NVI, seçime katılan oranının yüzde 68 olduğunu açıkladı.

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