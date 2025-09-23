Macaristan'da Türk Dünyası Çalışmaları Merkezi açıldı

Türkiye'nin Budapeşte Büyükelçiliğinin, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yapılan paylaşıma göre, Ludovika Ulusal Kamu Hizmet Üniversitesi bünyesinde kurulan Türk Dünyası Çalışmaları Merkezinin resmi açılışı için tören düzenlendi.



Etkinliğe, Macaristan Uluslararası İletişimden Sorumlu Devlet Sekreteri Zoltan Kovacs, Türkiye'nin Budapeşte Büyükelçisi Gülşen Karanis Ekşioğlu, Dışişleri Bakanlığı Stratejik Araştırmalar Merkezi (SAM) Daire Başkanı Turhan Dilmaç ve İbn Haldun Üniversitesi Haydar Aliyev Avrasya Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Yaşar Sarı'nın yanı sıra birçok akademisyen katıldı.



Burada yaptığı açılış konuşmasında Kovacs, Macaristan'ın Türk dünyasıyla ilişkilerinin ve Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) içerisindeki gözlemci üyeliğinin, bir iletişim kampanyasından ibaret olmadığını ve 21'inci yüzyılın değişen jeopolitik denkleminin bir gereksinimi olduğunu vurguladı.



Kovacs, Ludovika'daki yeni merkezin bu alanda bilgili yöneticiler yetişmesine katkıda bulunacağını ve Türk dünyasıyla ilişkileri bağlamında ilave bir platform işlevi göreceğini söyledi.



Etkinlikte ayrıca, dış politika, diplomasi, akademi ve bağlantısallık dahil Türk dünyasının yükselen konumu ve TDT ele alındı.



Etkinlik kapsamında düzenlenen panellerde, Dilmaç ve Prof. Dr. Sarı konuşma yaptı.



TDT'ye 2018'de gözlemci üye olarak katılan Macaristan, mayıs ayında ilk kez bir gözlemci ülkede yapılan TDT Gayriresmi Zirvesi'ne ev sahipliği yapmıştı. Öte yandan, TDT'nin Budapeşte'de bir Temsilcilik Ofisi de bulunuyor.

