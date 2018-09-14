Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Avrupa Parlamentosu'nun (AP), Macaristan hakkında yaptırım prosedürü açılması çağrısı yapan raporu onaylamasına tepki gösterdi.



Başbakan Orban, Macaristan devlet radyosu Kossuth Radio'daki haftalık konuşmasında, AB-Macaristan gerginliğine değindi.



Macar hükümetinin, 12 Eylül'de AP'de kabul edilen rapordaki tüm iddialara cevap verdiğini savunan Orban, AP'de göçmen taraftarlarının çoğunlukta olduğunu ve Avrupa'nın nüfusunu değiştirmeyi hedeflediklerini iddia etti.



Orban, raporun kabul edilmesi için yapılan oylamada çekimser oyların toplama dahil edilmeyerek 3'te 2'lik çoğunluğun sağlandığını ve bununla AP'nin kendi kuralını ihlal ettiğini ileri sürdü.



Çekimser oyların sayılması gerektiğini ifade eden Orban, ''Bu yüzden rapor ihtiyaç duyulan çoğunluğa ulaşamadı.'' dedi.



Almanya Başbakanı Angela Merkel'in Avrupa ülkelerine ültimatom verdiğini de öne süren Orban, Merkel'in AB dış sınırını koruyan ülkelerin yetkilerini almaya çalıştığını söyledi.



Macaristan'ın düzensiz göçmenlerin girişine izin vermemesinden dolayı sınır koruma hakkının elinden alınmasının planlandığını da iddia eden Orban, ''Macar sınırına Macar askerler ve sınır koruma birlikleri yerine, Brüksel'den düzensiz göçmenlerin geçişine izin verecek paralı asker yollamak istiyorlar.'' diye konuştu.



AP Genel Kurul'unda 12 Eylül'de yapılan oylamada rapor, 197 hayır ve 48 çekimser oya karşı 448 oyla kabul edilmişti. Raporda, Macaristan'ın, AB Konseyindeki oy hakkından mahrum bırakılması yaptırımı uygulanması isteniyor.

