Macaristan'dan Gazprom'la Türk Akımı anlaşması

Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto, ülkesinin Rus Gazprom ile bugün bir gaz anlaşması yapacağını duyurdu.



Szijjarto, anlaşmanın Türk Akımı doğalgaz boru hattından tam olarak yararlanılmasını sağlayacağını söyledi.

Bakan, Ukrayna ile Rusya arasındaki gaz transit anlaşmasının sona ermesinin Macaristan için bir sorun teşkil etmeyeceğini çünkü Türk Akımı üzerinden gaz alabileceğini ifade etti.



Szijjarto, Rusya'da düzenlenen bir enerji konferansında yaptığı konuşmada Türk Akımı'nın diğer Avrupa ülkelerine de gaz tedarikinde yardımcı olabileceğini dile getirdi.



Rus gazının Ukrayna üzerinden Orta Avrupa ülkelerine akışını sağlayan mevcut transit anlaşması yıl sonunda sona erecek.